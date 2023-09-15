Масштабное отключение воды в Рыбинске

17 сентября с 00:00 до 24:00 для проведения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду ГП «Северный водоканал» планирует в Рыбинске большое отключение холодного водоснабжения.

Подача холодной воды будет прекращена в следующие микрорайоны города:

– Волжский,

– ГЭС,

– Переборы,

– Веретье – 1, 2, 3, 4,

– Прибрежный,

– Западный,

– Северный,

– Центральный,

– Скоморохова гора,

– Запахомовский район,

– Гагаринский,

– Мариевка.

Отключение также затронет населенные пункты Рыбинского района: пос. Искра Октября, пос. Юбилейный, пос. Костино, деревни Пригородная, Ануфриево, Макарово, Пригорки, Голодяево.

За время отключения специалисты «Северного водоканала» проведут ремонтно-профилактические работы на станции подъёма воды в микрорайоне Волжский, очистных сооружений №2 и на водопроводных камерах на пр. Ленина и ул. Серова.

ГП «Северный водоканал»