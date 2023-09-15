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Масштабное отключение воды в Рыбинске

15.09.2023, 17:17, Объявления
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17 сентября с 00:00 до 24:00 для проведения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду ГП «Северный водоканал» планирует в Рыбинске большое отключение холодного водоснабжения.

Подача холодной воды будет прекращена в следующие микрорайоны города:

– Волжский,
– ГЭС,
– Переборы,
– Веретье – 1, 2, 3, 4,
– Прибрежный,
– Западный,
– Северный,
– Центральный,
– Скоморохова гора,
– Запахомовский район,
– Гагаринский,
– Мариевка.

Отключение также затронет населенные пункты Рыбинского района: пос. Искра Октября, пос. Юбилейный, пос. Костино, деревни Пригородная, Ануфриево, Макарово, Пригорки, Голодяево.

За время отключения специалисты «Северного водоканала» проведут ремонтно-профилактические работы на станции подъёма воды в микрорайоне Волжский, очистных сооружений №2 и на водопроводных камерах на пр. Ленина и ул. Серова.

ГП «Северный водоканал»




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