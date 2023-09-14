ОДК–Сатурн синтезирует детали для отечественной серийной газовой турбины большой мощности

Рыбинское предприятие ОДК–Сатурн продолжает производство аддитивным методом завихрителей промышленного газотурбинного двигателя.

Детали предназначены для отечественной серийной газовой турбины большой мощности ГТД-110М.

Специалисты ОДК–Сатурн разработали уникальную конструкцию и технологию изготовления центрального завихрителя малоэмиссионной камеры сгорания газовой турбины ГТД-110М. Деталь имеет очень сложную геометрию, включая развитые внутренние поверхности и каналы.

При изготовлении этой детали используется жаропрочный сплав на основе никеля. Сплав, разработанный также специалистами ОДК-Сатурн, прошел общую квалификацию и одобрен для производства деталей газотурбинных двигателей, в том числе и авиационных.

Производство деталей методом послойного селективного лазерного сплавления организовано на предприятии ОДК–Сатурн и в Центре аддитивных технологий (ЦАТ).

– Формообразование этой сложной детали традиционными технологиями просто невозможно. Поэтому завихритель камеры сгорания проектировался с учетом возможностей аддитивных технологий. Успешно отработанная в ОДК-Сатурн технология передана в Центр аддитивных технологий для выпуска части заготовок деталей, – сказал заместитель главного инженера опытного завода по аддитивным технологиям ОДК–Сатурн, эксперт ОДК Денис Федосеев.

ГТД-110М – серийный газотурбинный двигатель большой мощности, предназначенный для использования в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа. Двигатель предназначен для привода электрогенераторов в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт. Отличительные особенности двигателя ГТД-110М по сравнению с зарубежными аналогами – меньший вес и габариты, а также высокие показатели топливной эффективности.

ОДК–Сатурн является активным участником проекта ОДК по развитию аддитивных технологий. Предприятие разрабатывает и изготавливает аддитивным способом более полутора тысяч деталей газотурбинных двигателей в год.

Специалисты предприятия по программе импортозамещения ведут разработку и паспортизацию отечественных металлопорошковых композиций.