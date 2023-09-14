ОДК–Сатурн синтезирует детали для отечественной серийной газовой турбины большой мощности
14.09.2023, 14:14, Новости
Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии
Рыбинское предприятие ОДК–Сатурн продолжает производство аддитивным методом завихрителей промышленного газотурбинного двигателя.
Детали предназначены для отечественной серийной газовой турбины большой мощности ГТД-110М.
Специалисты ОДК–Сатурн разработали уникальную конструкцию и технологию изготовления центрального завихрителя малоэмиссионной камеры сгорания газовой турбины ГТД-110М. Деталь имеет очень сложную геометрию, включая развитые внутренние поверхности и каналы.
При изготовлении этой детали используется жаропрочный сплав на основе никеля. Сплав, разработанный также специалистами ОДК-Сатурн, прошел общую квалификацию и одобрен для производства деталей газотурбинных двигателей, в том числе и авиационных.
Производство деталей методом послойного селективного лазерного сплавления организовано на предприятии ОДК–Сатурн и в Центре аддитивных технологий (ЦАТ).
– Формообразование этой сложной детали традиционными технологиями просто невозможно. Поэтому завихритель камеры сгорания проектировался с учетом возможностей аддитивных технологий. Успешно отработанная в ОДК-Сатурн технология передана в Центр аддитивных технологий для выпуска части заготовок деталей, – сказал заместитель главного инженера опытного завода по аддитивным технологиям ОДК–Сатурн, эксперт ОДК Денис Федосеев.
ГТД-110М – серийный газотурбинный двигатель большой мощности, предназначенный для использования в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа. Двигатель предназначен для привода электрогенераторов в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок электрической мощностью 115 МВт. Отличительные особенности двигателя ГТД-110М по сравнению с зарубежными аналогами – меньший вес и габариты, а также высокие показатели топливной эффективности.
ОДК–Сатурн является активным участником проекта ОДК по развитию аддитивных технологий. Предприятие разрабатывает и изготавливает аддитивным способом более полутора тысяч деталей газотурбинных двигателей в год.
Специалисты предприятия по программе импортозамещения ведут разработку и паспортизацию отечественных металлопорошковых композиций.
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