ОДК-Сатурн внедрил новую цифровую платформу для поддержки заказчиков своей продукции

В ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) внедрена в эксплуатацию новая цифровая платформа – портал поддержки заказчиков.

Это важный инструмент взаимодействия с потребителями продукции компании в процессе послепродажного обслуживания. На сегодняшний день, используя платформу, заказчик может поддерживать связь с разработчиками модификации двигателя SaM146, а также имеет доступ к технической документации проекта. В дальнейшем функционал решения расширится.

– Основная цель создания портала – это предоставление эксплуатантам полноценного сервиса, доступа к информации и обеспечение взаимодействия заказчика с разработчиком модификации двигателя. Внедрение портала позволило сохранить накопленные знания, полученные за время коммерческой эксплуатации двигателя SaM146, – сказал директор программы SaM146 ОДК-Сатурн Игорь Чистюнин.

На начальном этапе, используя инструменты платформы, эксплуатанты могут направлять запросы в центр поддержки заказчиков, отслеживать статус своих запросов, получать уведомления об изменении технической документации на двигатель SaM146 и подготовке сервисных бюллетеней. В дальнейшем планируется расширить перечень сервисов.

«Предпосылками создания портала поддержки заказчиков ОДК-Сатурн стала необходимость обеспечения полностью независимого, размещенного в российской юрисдикции сервиса для эксплуатантов. Новое решение можно рассматривать как универсальную платформу информационной поддержки всех существующих и перспективных типов коммерческих авиационных двигателей ОДК-Сатурн», – отметил директор по цифровой трансформации ОДК-Сатурн Евгений Алексеев.