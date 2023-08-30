Новая разработка позволит ОДК в 15 раз ускорить обработку лопаток авиадвигателей

Специалисты рыбинского предприятия ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) изобрели новый состав электролита, который позволит многократно сократить время полировки лопаток газотурбинного двигателя.

Время обработки данным методом занимает до 4-х минут, что порядком меньше по сравнению с похожими технологиями на которые уходит от 1 до 8 часов.

Метод электролитно-плазменного полирования деталей имеет ряд существенных преимуществ – это скорость и дешевизна обработки. Новый электролит позволяет применять этот автоматизированный метод для полирования одной их самых сложных и ответственных деталей – лопаток турбин двигателя, изготавливаемых из жаропрочных никелевых литейных сплавов. Предложенный состав электролита обеспечивает качественную финишную обработку входной и выходной кромок рабочих лопаток, лопаток сопловых аппаратов газотурбинных двигателей. Также данный метод возможно использовать и для других специальных работ, когда нужно обеспечить высокий класс чистоты поверхности детали.

– Метод электролитно-плазменного полирования недорогой и очень быстрый. Для электролитно-плазменного полирования нужны лишь электрический ток, раствор солей и установка. Время обработки детали за одно погружение – до 4 минут. Другие способы, применяемые для полирования, финишной обработки деталей, – например, виброабразивная галтовка, сухое электрополирование – довольно длительные процессы, они идут от 1 до 8 часов. С помощью такого полирования чистота поверхности обработанной детали повышается на 2-3 класса по сравнению с исходной. Это хорошая перспективная технология обработки, – рассказал главный инженер ОДК-Сатурн Игорь Ильин.

В качестве электролита предложен водный раствор, содержащий в определенной пропорции соли сульфата аммония и фторида натрия. Над формулой изобретения работала группа авторов: Георгий Ерочкин, Михаил Ерочкин, Сергей Афанасов, Сергей Тугов, Сергей Козулин, Любовь Герасимова, Владислав Плешкун. Изобретение признано лучшим по итогам ежегодного корпоративного конкурса изобретателей и рационализаторов ОДК-Сатурн.

В интеллектуальной копилке предприятия также есть патент на электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из титановых литейных сплавов. Рассматривается применение метода и для обработки деталей, выращенных аддитивным способом.