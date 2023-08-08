Открытие шиномонтажа в 2023 году: сколько потребуется денег

В современном мире автомобили стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Это привело к росту спроса на автомобильные сервисы, включая шиномонтаж. Вопрос о том, сколько стоит открыть СТО в 2023 году, интересует многих начинающих предпринимателей. Из оборудования понадобится не только шиномонтажный станок , но и многое другое.

Начало работы

Первый шаг на пути к открытию шиномонтажа — регистрация бизнеса. В этом процессе предпринимателю потребуется подать заявление о регистрации, предоставить копию паспорта и уплатить государственную пошлину в размере 800 рублей. Юридической формой для бизнеса может стать либо статус индивидуального предпринимателя (ИП), либо общество с ограниченной ответственностью (ООО). Предпринимателю необходимо определиться с формой налогообложения, на выбор предлагаются системы ЕНВД или УСН.

Оборудование и материалы

Следующим этапом является приобретение необходимого оборудования и материалов. В этот список входят станки для снятия, установки и балансировки шин, компрессор для накачки шин, инструменты для ремонта и обслуживания колес, а также стеллажи, ящики и мешки для хранения шин и дисков. Потребуются специальные материалы для ремонта проколов, балансировки и ухода за шинами и дисками. Итоговая стоимость всего оборудования и материалов составит от 300 до 800 тысяч рублей.

Выбор места

Выбор места для шиномонтажа играет важную роль в формировании стоимости открытия. Отправными точками являются расположение на оживленной улице с хорошей видимостью и доступностью для автомобилей, а также наличие места для парковки. Необходимо помещение площадью от 100 до 200 квадратных метров, которое должно быть сухим, теплым, хорошо освещенным, с хорошей вентиляцией, высокими потолками и бетонным полом. Стоимость аренды может составить от 50 до 150 тысяч рублей в месяц.

Наем персонала

СТО будет требовать найма специалистов. В команду войдут шиномонтажник, администратор и уборщик. Суммарная заработная плата этих сотрудников составит от 60 до 110 тысяч рублей в месяц.

Привлечение клиентов

Для успешной работы шиномонтажа необходимы клиенты. Это означает, что предпринимателю потребуется вложиться в рекламу. Стоимость этих услуг может варьироваться от 10 до 50 тысяч рублей в месяц.

Итоги

Итоговая стоимость открытия шиномонтажа в 2023 году варьируется от 420 тысяч до 1 миллиона рублей. Несмотря на представленные расчеты и указания, каждый бизнес уникален и имеет свои особенности. Поэтому рекомендуется привлечение специалистов при планировании и открытии СТО. Консультации с профессионалами могут помочь минимизировать риски, связанные с открытием нового бизнеса, и обеспечить безопасность вложений.

Это может включать в себя юридическую помощь при регистрации бизнеса, профессиональные советы по выбору оборудования и помещения, а также помощь в разработке эффективной стратегии привлечения клиентов. Инвестиции в качественные услуги консультантов окупаются в долгосрочной перспективе благодаря стабильности и устойчивости бизнеса.