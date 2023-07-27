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За три месяца в регионе обнаружено 22 подделки

27.07.2023, 12:12, Новости
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По данным ярославского отделения Банка России во II квартале этого года на территории региона выявлено 22 поддельных денежных знака Банка России – 16 банкнот номиналом 5000 рублей, 5 – достоинством 1000 рублей и одна поддельная банкнота номиналом 100 рублей.

– Если в вашем кошельке оказалась подозрительная банкнота, отнесите её на бесплатную экспертизу в отделение любого коммерческого банка. Если банкнота окажется просто изношенной, ее бесплатно поменяют на платежеспособную или зачислят ее сумму вам на счет. Если деньги окажутся поддельными, на настоящие их обменять не удастся, поэтому проверяйте деньги сразу, как только они попали к вам в руки, а если сомневаетесь в их подлинности – попросите заменить банкноту, – советует эксперт по наличным деньгам ярославского отделения Банка России Ольга Соколова.

Удобным помощником в проверке подлинности банкнот является бесплатное приложение «Банкноты Банка России». Кроме того, информация о защитном комплексе банкнот всех номиналов есть на сайте Банка России.




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