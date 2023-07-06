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ОДК–Сатурн приглашает к сотрудничеству студентов и выпускников ЯГТУ

06.07.2023, 12:12, Новости
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ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) провел профориентационную встречу со студентами Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ).

Цель мероприятия – привлечение к трудоустройству молодых специалистов.

ОДК–Сатурн расширяет производство и предлагает выпускникам ЯГТУ инженерно-технические и руководящие должности, с достойными условиями труда уже на старте. Предприятие также заинтересовано в работе студентов по совместительству.

На встрече в студенческой «Точке кипения» и «Цифровой лаборатории» руководители подразделений ОДК–Сатурн рассказали о предприятии, его производствах и технологиях, социальных гарантиях и возможностях профессионального роста.

– Мы продолжаем системную работу по поиску и подготовке будущих сотрудников. И лучший способ их найти – захватить их фокус внимания на ранних этапах (курсах) подготовки в вузах. Сейчас мы сфокусировались на старшекурсниках, в ближайшем будущем постараемся привлечь к решению производственных задач студентов ранних курсов обучения. Все наши задачи носят практический характер, то есть актуальны для бизнес-процессов предприятия, – сказал директор по цифровой трансформации ОДК–Сатурн Евгений Алексеев.

Предприятие заинтересовано в выпускниках и студентах ЯГТУ различных направлений подготовки: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, строительство, стандартизация и метрология, управление качеством, технологические машины и оборудование, энергетическое машиностроение, химическая технология, информационные системы и технологии, программная инженерия.

– Цифровые технологии – существенный вектор нашего сотрудничества. Но есть еще потребность в специалистах-проектировщиках, материаловедах, технологах, инженерах-конструкторах. И задача в этой связи – максимизировать прозрачность, понятность предприятия для наших ребят. Для молодых важна не только заработная плата, но и та жизнь, которую они проживают на предприятии. И ОДК–Сатурн, с его интересными научно-техническими задачами, яркой молодежной и спортивной политикой, в этом смысле один из сильнейших примеров. Это крупнейшее, высокотехнологичное предприятие является одним из наиболее интересных мест для трудоустройства молодежи, – отметила ректор ЯГТУ Елена Степанова.

ОДК–Сатурн и ЯГТУ сотрудничают в рамках соглашения. Взаимодействие предприятия и вуза связано с образовательной и научно-исследовательской деятельностью.




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