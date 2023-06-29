Электрические тали

Электрические тали https://advanta-chelyabinsk.ru/gruzopod-emnoe-oborudovanie/tali-elektricheskie/professionalnye-elektrotali-telfery.html – оборудование, которое относится к категории грузоподъемного. Стоит отметить, что приспособление имеет широкую сферу применения и позволяет перемещать разнообразные грузы. Перемещение грузов выполняется в вертикальном направлении.

Особенности

Бывают случаи, когда таль используется как самостоятельно оборудование. Но, зачастую, используется вместе с другим грузоподъемным оборудованием. В продаже можно найти не только электрическое оборудование, но и ручные аналоги. Работать с ручным оборудование довольно сложно и в процессе перемещения грузов нужно прикладывать физическую силу.

Что касается электрического оборудования, то грузы перемещаются благодаря электрическому двигателю. Это очень удобно, потому что не нужно прикладывать силу. Оператор просто следит за процессом и может остановить перемещение в любой момент. К тому же, оператор находится в отдалении и переживать за то, что с ним может что-то произойти не стоит.

Основные типы

Выше мы уже говорили о том, что работать с электрическим устройством очень удобно и оператор защищен от трав. В специализированных магазинах представлены электротали от разных производителей. Все их можно разделить на следующие группы:

Стационарные модели

Подобные устройства позволяют перемещать грузы только в вертикальном направлении. Далеко не всегда это удобно. Но есть сферы, где без устройства никаким образом не обойтись. К примеру, на СТО активно используют стационарные модели, и специалисты отмечают, что они облегчают труд.

Передвижные модели

Эти модели хороши тем, что позволяют перемещать грузы не только в вертикальном положении, но и в горизонтальном. Добиться такого результата удалось благодаря специальному способу крепления. Груз крепится на передвижном механизме и дальше происходит движение по монорельсу.

Такие приспособления подходят для использования на крупных складах, а также на различных производствах. Благодаря им удается перемещать различное оборудование и механизмы с одного места на другое.

Что касается грузоподъемности, то в этом случае покупатель должен оценить сферу, в которой оборудование будет использоваться. Как показывает практика, самым оптимальным вариантом считается модель, которая позволяет поднимать от 2-х до 10-ти тонн.

Перед тем, как сделать окончательный выбор, стоит изучить не только технические особенности изделия, но и обратить внимание на условия, в которых оборудование будет использоваться. К примеру, в продаже можно найти устройства, которые можно эксплуатировать в сложных климатических условиях.