Краткий обзор талей на цепях ручного исполнения

Цепные тали ручного исполнения типа Gearsen относятся к простым в эксплуатации и надежным механическим изделиям. Они задействуются при вертикальном перемещении всевозможных объектов путем опускания или поднимания. Основным тяговым элементом выступает цепь, от которой и происходит непосредственное название всего тягового устройства.

Характеристики

Если детально рассматривать серию талей типа GEARSEN, детальнее с которыми можно познакомиться на странице https://lebedka-spb.ru/tali/ruchnaya/tsepnye/ , для их изготовления применяется углеродистая сталь. Такой материал проявляет стойкость к износу. Бесспорные плюсы проявляются в следующем:

внутренние детали надежно защищены корпусом от механического поражения;

пластины по бокам выступают несущим своеобразным каркасом для всей тали;

вся задействуемая сырьевая база рассчитана на работу в продолжительных и предельных нагрузках;

специальное окрашивание предупреждает появление коррозионных процессов, чем обеспечивается длительная эксплуатация.

Конструктивные особенности

Среди основных частей устройства можно выделить вал-шестерню, она перенимает на себя нагрузки, поступающие от передвигающейся цепи. Присутствует в конструкции тормозной двойной механизм, предупреждающий самопроизвольное опасное опускание, способствующий равномерному разделению нагрузок. В результате гарантируется безопасное перемещение любого объекта.

Стандартно в описываемых талях GEARSEN присутствует пара подшипников качения. Их основная задача в правильном рассредоточении нагрузок, повышении рабочего периода даже в при интенсивном применении. Подъемная цепь является калиброванной, с повышенными характеристиками, отличается предельной надежностью и практичностью.

Комплектация представлена 2 крюками на защелках, чем задается безопасная и прочная фиксация изделия. Не допускается произвольное соскакивание объекта, таль при этом удерживается в закрепленной зоне. В целом тали рассчитаны на применения в уличных условиях и в помещениях различного значения. Они являются универсальными, активно используются на небольших по габаритам складских площадях, СТО, торговых и мелкооптовых объектах. Нередко они встречаются и в быту.

Обязательным условием является оснащение шестернями, изготовленными на качественном и упрочненном металле. Плавный ход является заслугой стальных подшипников. Бесспорный плюс для многих клиентов заключается в доступной стоимости.