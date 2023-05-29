Лазерные станки по ткани: преимущества и принципы функционирования

Существующие сегодня технологии резки материалов с использованием лазерных головок находят свое применение в различных отраслях промышленности. И швейная не является исключением.

Использование такого оборудования как при мелко-, так и крупносерийном производстве изделий дает возможность обеспечить ряд преимуществ, среди которых:

высокая точность раскроя ткани;

минимальный процент брака;

максимально короткое время внедрения новых выкроек.

Принцип работы

По своей сути лазерный станок для ткани является раскройным столом, который может иметь различные размеры и функциональность. Его основной рабочий элемент – лазерная головка. Она может осуществлять не только резку, но и гравировку материалов (например, наносить маркировку). При этом подача ткани из рулона происходит в автоматическом режиме, что позволяет обеспечить:

высокие показатели производительности;

максимально качественный рез.

По этим причинам лазерные станки активно вытесняют аналоги, работающие по принципу механической обработки полотен.

Фактически специалист, обслуживающий такой агрегат, всего лишь меняет рулоны ткани, а также запускает необходимую программу ее обработки. Все остальные действия машина выполняет самостоятельно. При этом скорость реза может достигать 50 метров в минуту.

Технология производства изделий

Процесс резки рулонной ткани посредством лазерного станка с программным управлением состоит из нескольких этапов, среди которых:

разработка выкройки при помощи роботизированного САПР;

создание подходящего алгоритма работы устройства (зависит от вида производимых изделий);

загрузка ПО в компьютеризированную часть станка;

установка рулона в подтягивающий механизм;

запуск программы раскроя.

После выполнения всех необходимых операций подвижная часть станка перемещает к рабочему органу следующий слой ткани. В это время обработанный материал смещается в приемный резервуар (корзину).

Кроме того, стоит отметить, что наиболее прогрессивные модели лазерных станков для тканей могут быть укомплектованы дополнительной сканирующей камерой. В таком случае на полотно нужно всего лишь уложить лекала выкройки, запустить сканер, а затем получить требуемое количество заготовок для пошива изделий.

В целом современное оборудование лазерного типа подходит для обработки практически всех разновидностей натуральных, полу- и синтетических тканей. Поэтому его активно используют как крупные, так и небольшие предприятия по производству трикотажных изделий, нижнего белья и предметов верхнего гардероба. При этом предлагаемый производителями оборудования ассортимент моделей дает возможность подобрать наиболее оптимальный станок в зависимости от предстоящих задач.

Источник: сайт lasermarker.ru