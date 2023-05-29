Лазерные станки по ткани: преимущества и принципы функционирования
29.05.2023, 20:35, Детали
Теги: Промышленность, Технологии
Существующие сегодня технологии резки материалов с использованием лазерных головок находят свое применение в различных отраслях промышленности. И швейная не является исключением.
Использование такого оборудования как при мелко-, так и крупносерийном производстве изделий дает возможность обеспечить ряд преимуществ, среди которых:
- высокая точность раскроя ткани;
- минимальный процент брака;
- максимально короткое время внедрения новых выкроек.
Принцип работы
По своей сути лазерный станок для ткани является раскройным столом, который может иметь различные размеры и функциональность. Его основной рабочий элемент – лазерная головка. Она может осуществлять не только резку, но и гравировку материалов (например, наносить маркировку). При этом подача ткани из рулона происходит в автоматическом режиме, что позволяет обеспечить:
- высокие показатели производительности;
- максимально качественный рез.
По этим причинам лазерные станки активно вытесняют аналоги, работающие по принципу механической обработки полотен.
Фактически специалист, обслуживающий такой агрегат, всего лишь меняет рулоны ткани, а также запускает необходимую программу ее обработки. Все остальные действия машина выполняет самостоятельно. При этом скорость реза может достигать 50 метров в минуту.
Технология производства изделий
Процесс резки рулонной ткани посредством лазерного станка с программным управлением состоит из нескольких этапов, среди которых:
- разработка выкройки при помощи роботизированного САПР;
- создание подходящего алгоритма работы устройства (зависит от вида производимых изделий);
- загрузка ПО в компьютеризированную часть станка;
- установка рулона в подтягивающий механизм;
- запуск программы раскроя.
После выполнения всех необходимых операций подвижная часть станка перемещает к рабочему органу следующий слой ткани. В это время обработанный материал смещается в приемный резервуар (корзину).
Кроме того, стоит отметить, что наиболее прогрессивные модели лазерных станков для тканей могут быть укомплектованы дополнительной сканирующей камерой. В таком случае на полотно нужно всего лишь уложить лекала выкройки, запустить сканер, а затем получить требуемое количество заготовок для пошива изделий.
В целом современное оборудование лазерного типа подходит для обработки практически всех разновидностей натуральных, полу- и синтетических тканей. Поэтому его активно используют как крупные, так и небольшие предприятия по производству трикотажных изделий, нижнего белья и предметов верхнего гардероба. При этом предлагаемый производителями оборудования ассортимент моделей дает возможность подобрать наиболее оптимальный станок в зависимости от предстоящих задач.
Источник: сайт lasermarker.ru
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