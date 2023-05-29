Лазерные станки по ткани: преимущества и принципы функционирования ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Лазерные станки по ткани: преимущества и принципы функционирования

29.05.2023, 20:35, Детали
Теги: ,

Существующие сегодня технологии резки материалов с использованием лазерных головок находят свое применение в различных отраслях промышленности. И швейная не является исключением.

Использование такого оборудования как при мелко-, так и крупносерийном производстве изделий дает возможность обеспечить ряд преимуществ, среди которых:

  • высокая точность раскроя ткани;
  • минимальный процент брака;
  • максимально короткое время внедрения новых выкроек.

Принцип работы

По своей сути лазерный станок для ткани является раскройным столом, который может иметь различные размеры и функциональность. Его основной рабочий элемент – лазерная головка. Она может осуществлять не только резку, но и гравировку материалов (например, наносить маркировку). При этом подача ткани из рулона происходит в автоматическом режиме, что позволяет обеспечить:

  • высокие показатели производительности;
  • максимально качественный рез.

По этим причинам лазерные станки активно вытесняют аналоги, работающие по принципу механической обработки полотен.

Фактически специалист, обслуживающий такой агрегат, всего лишь меняет рулоны ткани, а также запускает необходимую программу ее обработки. Все остальные действия машина выполняет самостоятельно. При этом скорость реза может достигать 50 метров в минуту.

Технология производства изделий

Процесс резки рулонной ткани посредством лазерного станка с программным управлением состоит из нескольких этапов, среди которых:

  • разработка выкройки при помощи роботизированного САПР;
  • создание подходящего алгоритма работы устройства (зависит от вида производимых изделий);
  • загрузка ПО в компьютеризированную часть станка;
  • установка рулона в подтягивающий механизм;
  • запуск программы раскроя.

После выполнения всех необходимых операций подвижная часть станка перемещает к рабочему органу следующий слой ткани. В это время обработанный материал смещается в приемный резервуар (корзину).

Кроме того, стоит отметить, что наиболее прогрессивные модели лазерных станков для тканей могут быть укомплектованы дополнительной сканирующей камерой. В таком случае на полотно нужно всего лишь уложить лекала выкройки, запустить сканер, а затем получить требуемое количество заготовок для пошива изделий.

В целом современное оборудование лазерного типа подходит для обработки практически всех разновидностей натуральных, полу- и синтетических тканей. Поэтому его активно используют как крупные, так и небольшие предприятия по производству трикотажных изделий, нижнего белья и предметов верхнего гардероба. При этом предлагаемый производителями оборудования ассортимент моделей дает возможность подобрать наиболее оптимальный станок в зависимости от предстоящих задач.

Источник: сайт lasermarker.ru




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Преимущества гофрированной упаковки

29.05 / Развлекательный маркетплейс PartyStore

26.05 / ОДК-Сатурн направит на целевое обучение по программе «Крылья Ростеха» 40 человек

25.05 / Почему все больше игроков выбирают онлайн казино на криптовалюту?

23.05 / ОДК-Сатурн продолжает цифровизацию метрологических процессов

19.05 / Голосовать станет проще

19.05 / Армен Саркисян: «Столото», S8 Capital и новые активы в отрасли лифтостроения

19.05 / Как играть бесплатно в слоты казино?

16.05 / Онлайн-казино Мостбет: краткий обзор

13.05 / Косметология и эстетическая медицина: как позаботиться о сохранении молодости и красоты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика