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Преимущества гофрированной упаковки

29.05.2023, 8:40, Детали
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Сложно себе представить предприятие, которое бы не уделяло внимание качеству упаковки. Используют ее не только для упаковки продукции, которая выпускается на предприятии, то и для того, чтобы хранить документы и отправлять их в архив.

Упаковка также играет огромную роль для создания рекламы. Специалисты оформляют презентации, а также изготавливают корпоративные подарки.

Почему упаковки из гофрированного картона пользуется популярностью?

У гофрированного картона немало преимуществ. Мы не будем перечислять все достоинства и выделим основные, например,

  1. Тара считается универсальной

В такой таре можно хранить любые изделия. Она подходит и для продуктов питания, и для техники, а также для промышленных изделий. Что касается размеров, то и тут не возникает никаких проблем, т.к. можно подобрать подходящий вариант.

  1. Высокий уровень экологичности

Стоит отметить, что гофротара изготавливается из материалов, которые являются экологически чистыми. Основа тары – целлюлоза, а также вторичное сырье, которое было переработано.

Специалисты не используют пластификаторы и не добавляют какие-то опасные добавки. На картон гофрированный цена доступная и если нужно заказать подобную продукцию, то стоит обратиться в компанию gofroline.ru.

  1. Высокий уровень прочности

Многие думают, что гофрированный картон не прочный материал и коробка в любой момент может развалиться. Но на самом деле упаковки, которые изготавливаются из гофрированного картона, довольно прочные.

В ассортименте представлены различные варианты и покупатель сможет подобрать вариант, который будет соответствовать заявленным требованиям. Стоит помнить о том, что чем больше слоев в упаковке, тем она прочнее. К примеру, семислойный гофрокартон может выдержать примерно 2-е тонны. Такие упаковки используют для того, чтобы хранить и перевозить крупное оборудование, предназначенное для промышленных предприятий.

  1. Весит немного

Материал легкий и даже если упаковать в такую упаковку тяжелые предметы, то веса не прибавиться. Картонные упаковки намного легче пластиковых. Про деревянные и говорить не стоит, потому что они тяжелые.

Гофрированный картон не нуждается в какой-то особой обработке. Благодаря специальному оборудованию и уникальному подходу можно создавать из гофрированного картона разнообразные формы упаковок. Дополнительными элементами считаются органайзеры, а также разделители.

Отдельного внимания заслуживает то, что на поверхность такой упаковки можно нанести абсолютно любой рисунок или наклеить логотип.




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