ОДК-Сатурн продолжает цифровизацию метрологических процессов

Автоматизация и цифровизация стали неотъемлемой частью деятельности метрологической службы предприятия, главной целью которой является обеспечение единства измерений. 23 мая этому подразделению ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) исполняется 50 лет.

Ежемесячно метрологи проверяют до 10 тысяч шифров технологической оснастки, калибруют и поверяют средства измерения в рамках действующей области аккредитации, проводят метрологическую экспертизу технической документации, разрабатывают и внедряют измерительные программы для координатно-измерительного оборудования, принимают участие в аттестации испытательного оборудования.

В метрологические процессы активно внедряются современные технологии. Итог этой работы – повышение качества документации, рост эффективности использования метрологического оборудования и достоверности результатов расчета его необходимого количества. Сокращение трудоемкости работ и влияния человеческого фактора на достоверность результатов поверки и калибровки.

– Мы развиваем информационную систему, используемую для учета средств измерений, сейчас к ней подключены около 500 пользователей. В этом году получим значимый результат автоматизации выбора средств измерений в процессе разработки технологической документации. Продолжим подключение координатно-измерительных машин к системам мониторинга. Будем внедрять универсальный мерительный инструмент с возможностью дистанционной передачи результатов измерений. Мы также занимаемся внедрением перспективных способов индентификации технологической оснастки, включая системы штрих-кодирования и RFID-меток. Нашей перспективной задачей является создание автоматизированных рабочих мест по поверке и калибровке средств измерений, в том числе с использованием машинного зрения, – сказал главный метролог ОДК-Сатурн Дмитрий Барвинок.

Ранее, в ОДК-Сатурн в ходе цифровизации оснастили все имеющиеся на предприятии 18 контрольно-поверочных пунктов сенсорными моноблоками, разместив их в непосредственной близости от поверочных плит и подключив к корпоративной вычислительной сети. Мероприятие дало мгновенный эффект: сократило время на подбор и чтение чертежей, исключило потребность в печати конструкторской документации; снизило риск ошибочного прочтения чертежей за счет возможности увеличения на экране любого сложного и трудночитаемого элемента.

Помещения контрольно-поверочных пунктов также оснастили датчиками, позволяющими автоматически фиксировать фактические значения параметров окружающей среды и передавать информацию по локальной или глобальной сети в виде таблиц и графиков 24 часа в сутки с возможностью автоматического заполнения электронных журналов.