Количество подделок в регионе сократилось в 2 раза

По данным ярославского отделения Банка России в 1 квартале 2023 года в регионе выявлено 14 поддельных российских денежных знаков. Это 2 раза меньше, чем в 4 квартале 2022 года (31 денежный знак).

Чаще всего встречаются поддельные пятитысячные банкноты, их обнаружено 10 штук. Также выявлены три купюры номиналом 1000 рублей и одна двухтысячная. В 1 квартале 2023 года выведены из обращения 3 поддельные банкноты 100 долларов США.

– Для проверки подлинности наличных денег можно обратиться в банк ли воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России» – оно не определит подлинность автоматически, но покажет, где на банкноте определенного номинала расположены защитные элементы, и объяснит, как быстро их найти и проверить. Лучше не допускать ситуации, когда в руках оказались подозрительные деньги: надо проверять их сразу при получении и просить заменить подозрительную банкноту или монету, – советует эксперт ярославского отделения Банка России Ольга

Соколова.