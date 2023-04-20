Продажа и покупка недвижимости в «Азбуке Жилья»
20.04.2023, 9:40, Рекомендуем
Теги: Бизнес, Работа, Строительство
«Азбука Жилья» – крупнейшее агентство недвижимости Москвы и Подмосковья. Мы работаем почти 30 лет и за это время завоевали уважение наших клиентов.
Специализируемся на покупке и продаже недвижимости на вторичном рынке и в новостройках. Также у нас большой выбор вариантов аренды недвижимости, в том числе и коммерческой.
Продажа недвижимости в агентстве «Азбука Жилья» будет на лояльных и выгодных для вас условиях. Мы предлагаем невысокие цены на жилье. Еще поможем вам подобрать наиболее приемлемую ипотеку и кредит.
При проведении сделок вы можете полностью рассчитывать на нас. Мы оказываем полное юридическое сопровождение покупки, продажи и аренды недвижимости.
Наши услуги
За плечами риелторов нашей компании очень большой опыт. Поэтому они оказывают свои услуги на высоком профессиональном уровне.
У нас наряду с продажей и покупкой недвижимости, есть и обмен старой квартиры на новую с небольшой доплатой. Еще поможем вам купить квартиру по субсидиям.
Есть у нас и различные консалтинговые услуги, а также в сфере аналитики. Наше агентство входит в рейтинг надежных агентств недвижимости Москвы. Офисы расположены в самых разных районах столицы.
Мы предлагаем приобрести недвижимость в самых комфортных и современных новостройках Москвы, построенных в удобных районах мегаполиса. Если это будет сделка с вторичным жильем, то вы сможете рассмотреть наиболее подходящие вам варианты и приобрести квартиру своей мечты.
Миссия компании – идти всегда в ногу со временем, помогая проводить сделки с недвижимостью профессионально. Для нас клиент всегда прав, поэтому с нами приятно сотрудничать.
У нас есть варианты как бюджетного жилья, так и класса люкс. Мы сможем предложить вам разные виды недвижимости, учитывая интересы любых слоев населения.
Почему мы
Преимущества нашего агентства в том, что оно работает в этой нише уже много лет. Знаем все тонкости и нюансы продажи и покупки квартир.
Назовем и другие плюсы:
- большой выбор вариантов жилья и коммерческой недвижимости;
- поможем продать квартиру срочно;
- есть обмен квартир;
- выгодные цены;
- ипотека, трейд-ин, субсидии.
Приглашаем вас на наш сайт azbuka.ru, где вы можете узнать подробнее о наших услугах либо воспользоваться одним из наших онлайн сервисов. Есть возможность через наш сайт: рассчитать ипотеку, посмотреть обзор рынка Москвы и Подмосковья, узнать динамику цен, почитать отзывы о том или ином ЖК и застройщике.
У нас можно заказать и экспресс-оценку квартир. На нашем сайте можно и разместить свое объявление.
Ждем вас в нашем риелторском агентстве «Азбука Жилья»! Выбирайте лучшее агентство!
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