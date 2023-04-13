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Цены подмерзли в ожидании лета

13.04.2023, 11:45, Главное
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В марте стоимость минимального набора продуктов питания выросла всего 0,4 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области больше всего подорожали: лук репчатый — на 6,8%, маргарин — на 6,5% и морковь — на 4,0%.

Наиболее заметно подешевели: огурцы свежие — на 19,6%, карамель — на 5,8%, масло подсолнечное и горох с фасолью — на 3,7%.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась всего на 20 рублей – с 5 169 рублей до 5 189 рублей.

Напомним, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.

Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) уменьшились на 3,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%.

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5%.

В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:

– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;
– обрабатывающие производства — на 3,6%;
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;
– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15

1,25

512,68

636,18

640,85

100,7%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4

0,33

277,65

93,87

92,55

98,6%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14

1,17

159,99

190,83

186,66

97,8%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,8

0,15

669,08

100,36

100,36

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14

1,17

175,30

202,02

204,52

101,2%

Сельдь соленая, кг 

0,7

0,06

273,71

16,1

15,97

99,2%

Масло сливочное, кг 

1,8

0,15

827,60

124,44

124,14

99,8%

Масло подсолнечное, кг 

7

0,58

115,94

70,23

67,63

96,3%

Маргарин, кг 

6

0,5

256,74

120,49

128,37

106,5%

Сметана, кг 

1,8

0,15

279,08

41,54

41,86

100,8%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110

9,17

66,16

603,08

606,47

100,6%

Творог нежирный, кг

10

0,83

372,68

309,23

310,57

100,4%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,5

0,21

705,33

148,95

146,94

98,7%

Яйца куриные, 10 шт, 

18

1,5

75,05

111,39

112,58

101,1%

Сахар-песок, кг 

20

1,67

57,51

99,08

95,85

96,7%

Печенье, кг 

0,7

0,06

258,10

15,47

15,06

97,3%

Карамель, кг 

0,7

0,06

321,13

19,88

18,73

94,2%

Чай черный байховый, кг 

0,5

0,04

1443,00

58,12

60,13

103,5%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,3

17,05

5,23

5,19

99,2%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

1982,73

120,48

120,62

100,1%

Мука пшеничная, кг 

20

1,67

46,72

76,95

77,87

101,2%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115

9,58

51,13

478,78

490

102,3%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

81,57

517,06

509,81

98,6%

Рис шлифованный, кг 

5

0,42

105,20

43,33

43,83

101,2%

Пшено, кг 

6

0,5

50,87

25,21

25,44

100,9%

Горох и фасоль, кг 

7,3

0,61

58,10

36,68

35,34

96,3%

Вермишель, кг 

6

0,5

102,42

49,74

51,21

103,0%

Картофель, кг 

150

12,5

29,33

366,25

366,63

100,1%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35

2,92

22,84

65,36

66,62

101,9%

Лук репчатый, кг 

20

1,67

56,71

88,5

94,52

106,8%

Морковь, кг 

35

2,92

46,16

129,41

134,63

104,0%

Огурцы свежие, кг 

1,8

0,15

198,33

37,01

29,75

80,4%

Яблоки, кг 

18,6

1,55

108,42

168,02

168,05

100,0%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

  

5169,28

5188,71

100,4%



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