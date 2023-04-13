Цены подмерзли в ожидании лета
13.04.2023, 11:45, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Общество, Работа
В марте стоимость минимального набора продуктов питания выросла всего 0,4 процента.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области больше всего подорожали: лук репчатый — на 6,8%, маргарин — на 6,5% и морковь — на 4,0%.
Наиболее заметно подешевели: огурцы свежие — на 19,6%, карамель — на 5,8%, масло подсолнечное и горох с фасолью — на 3,7%.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась всего на 20 рублей – с 5 169 рублей до 5 189 рублей.
Напомним, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.
Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) уменьшились на 3,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%.
Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5%.
В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:
– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;
– обрабатывающие производства — на 3,6%;
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;
– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
512,68
|
636,18
|
640,85
|
100,7%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
277,65
|
93,87
|
92,55
|
98,6%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
159,99
|
190,83
|
186,66
|
97,8%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
669,08
|
100,36
|
100,36
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
175,30
|
202,02
|
204,52
|
101,2%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
273,71
|
16,1
|
15,97
|
99,2%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
827,60
|
124,44
|
124,14
|
99,8%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
115,94
|
70,23
|
67,63
|
96,3%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
256,74
|
120,49
|
128,37
|
106,5%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
279,08
|
41,54
|
41,86
|
100,8%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
66,16
|
603,08
|
606,47
|
100,6%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
372,68
|
309,23
|
310,57
|
100,4%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
705,33
|
148,95
|
146,94
|
98,7%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
75,05
|
111,39
|
112,58
|
101,1%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
57,51
|
99,08
|
95,85
|
96,7%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
258,10
|
15,47
|
15,06
|
97,3%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
321,13
|
19,88
|
18,73
|
94,2%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1443,00
|
58,12
|
60,13
|
103,5%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,05
|
5,23
|
5,19
|
99,2%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1982,73
|
120,48
|
120,62
|
100,1%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
46,72
|
76,95
|
77,87
|
101,2%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
51,13
|
478,78
|
490
|
102,3%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
81,57
|
517,06
|
509,81
|
98,6%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
105,20
|
43,33
|
43,83
|
101,2%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
50,87
|
25,21
|
25,44
|
100,9%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
58,10
|
36,68
|
35,34
|
96,3%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
102,42
|
49,74
|
51,21
|
103,0%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
29,33
|
366,25
|
366,63
|
100,1%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
22,84
|
65,36
|
66,62
|
101,9%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
56,71
|
88,5
|
94,52
|
106,8%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
46,16
|
129,41
|
134,63
|
104,0%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
198,33
|
37,01
|
29,75
|
80,4%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
108,42
|
168,02
|
168,05
|
100,0%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
|
5169,28
|
5188,71
|
100,4%
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