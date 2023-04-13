Цены подмерзли в ожидании лета

В марте стоимость минимального набора продуктов питания выросла всего 0,4 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области больше всего подорожали: лук репчатый — на 6,8%, маргарин — на 6,5% и морковь — на 4,0%.

Наиболее заметно подешевели: огурцы свежие — на 19,6%, карамель — на 5,8%, масло подсолнечное и горох с фасолью — на 3,7%.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе за месяц повысилась всего на 20 рублей – с 5 169 рублей до 5 189 рублей.

Напомним, по официальным данным за 2022 год потребительские цены в регионе выросли на 14,9%, а цены производителей промышленных товаров — на 14%.

Реальные денежные доходы населения в 2022 году (по официальной оценке) уменьшились на 3,4%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,9%.

Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах) в 2022 году упал на 7,5%.

В 2022 году индекс (объем) промышленного производства, по сравнению с 2021 годом снизился на 2,8 процента, в том числе:

– добыча полезных ископаемых — на 4,4%;

– обрабатывающие производства — на 3,6%;

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — на 1,4%;

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 14,4%.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

