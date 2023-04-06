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Автосервис «АВАНТ»

06.04.2023, 23:23, Рекомендуем
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Автосервис «АВАНТ» https://avant-servis.ru/ пользуется огромной популярностью. С каждым годом все больше автолюбителей в Екатеринбурге обращают на него внимание и считают, что тут работают высококвалифицированные мастера, которые могут справиться с любой поломкой.

Автосервис работает с 1985-го года. С тех пор мастера проводят ремонтные работы самых разных средств. В те далекие времена все начиналось с гаражей, когда у мастеров под рукой были простые инструменты и энтузиазм. Мастера хотели не просто работать. Они хотели создать предприятие, которое будет отлично работать, и специалисты смогут обслуживать огромное количество авто.

В те далекие времена все было намного проще. Мастера работали, совершенствовали свои навыки и развивались. Новые технологии осваивались постепенно. Они учились на своих ошибках.

Мечта об автосервисе стала реальностью. Клиенты, которые приезжали на ремонт, становились постоянными и рекомендовали специалистов своим знакомым.

Основатели автосервиса хотели организовать не стандартное СТО, а собрать настоящих профессионалов, которые будут качественно выполнять работу, смогут дать гарантию на проделанные манипуляции и будут соблюдаться сроки. Но, главное, у нас все честно, и никто не будет обманывать и заставлять покупать дорогие запчасти. Мастер скажет честно, что случилось с машиной и какие детали стоит поменять.

У нас есть определенные правила ремонта и мы эти правила соблюдаем, потому что дорожим своими клиентами. «АВАНТ» – это не просто СТО, это многопрофильное предприятие, где можно полностью починить транспортное средство. У нас можно получить самую разную помощь. Например, у нас работают слесари, есть шиномонтаж и имеется электросварка. К тому же, мы занимаемся ремонтом кондиционеров и их дозаправкой, проводим диагностику разных узлов и многое другое.

«АВАНТ» – команда профессиональных мастеров, которые имеют профильное образование и регулярно посещают курсы повышения квалификации. Что касается запчастей, то у нас есть собственный склад, на котором есть все необходимые запчасти.

К основным преимуществам нашего автосервиса можно отнести следующие:

  1. Возможен срочный ремонт. Если поломка несложная и запчасти есть на складе, то мастера отдадут машину в день обращения;
  2. Всегда называем точную цену;
  3. Даем гарантию на проделанные работы;
  4. У нас работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы;
  5. Всегда соблюдаются сроки ремонта, и клиенты не ждут;
  6. Занимаемся ремонтом абсолютно всех марок авто.



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