Ростех начал оценивать качество деталей авиадвигателей с помощью нейросетей ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ростех начал оценивать качество деталей авиадвигателей с помощью нейросетей

06.04.2023, 9:09, Новости
Теги: , ,

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедрила новый способ люминесцентного контроля качества деталей авиационных двигателей с применением машинного зрения и нейросетевых технологий.

Инновация рыбинского предприятия ОДК-Сатурн также позволила автоматизировать процесс оценки качества лопаток силовых установок и включает в себя использование передовых алгоритмов обработки изображений.

Новый способ автоматизированного люминесцентного контроля обеспечивает съемку всех поверхностей детали, поиск дефектов, расчет их геометрических характеристик, классификацию и определение годности изделия согласно нормативной документации. Данный способ позволяет выявлять все типы дефектов, в том числе трещины, корольки, спаи и др. Применение этого метода контроля в технологическом производственном процессе повышает точность и достоверность получаемых результатов.

Дополнительным эффектом от применения данного способа является формирование «цифрового следа» изготавливаемой продукции, который позволит проводить ретроспективную аналитику производственного процесса с целью его оптимизации.

– Мы активно отрабатываем различные варианты применения машинного зрения именно для контроля качества продукции. Использование алгоритмов обработки изображений и нейросетевых технологий прошло проверку и доработку на специально созданном опытном стенде. Применение технологии машинного зрения на нашем производстве кратно увеличивает пропускную способность участка контроля и снижает требования к персоналу, – отметил директор по информационным технологиям ОДК-Сатурн Евгений Алексеев.

За эту разработку ОДК-Сатурн отмечено золотой медалью Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2023». Также в «копилке» рыбинских моторостроителей бронзовая награда. Авторы проектов: Евгений Алексеев, Александр Сорокин, Алексей Ломанов, Валерий Корнейчук, Дмитрий Котляр, Евгений Медведев, Александр Каленов, Иван Кривденко. Международная федерация ассоциаций изобретателей (IFIA) отметила заслуги руководителя направления по работе с интеллектуальной собственностью предприятия ОДК-Сатурн Дениса Пиотуха.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха удостоена наивысшей награды Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023» – Гран-при «Золотой Архимед». Приз присужден за комплекс передовых запатентованных инновационных решений во всех основных сегментах двигателестроения.

Всего Объединенная двигателестроительная корпорация удостоена 11 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. О признании инноваций ОДК на международном уровне свидетельствуют главный приз ˗ Гран-при Салона «Золотой Архимед» и специальная награда Всемирной ассоциации изобретательства и интеллектуальной собственности (WIIPA) за разработку филиала корпорации – НИИД.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / В Рыбинске пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

05.04 / В ОДК-Сатурн открылся кабинет физиотерапии

30.03 / Кальян и электронные сигареты: альтернатива традиционному курению

28.03 / Какое влияние оказывает контент, созданный искусственным интеллектом, на SEO?

28.03 / Управление проектами по Scrum

28.03 / Чтоб интернет-шопинг не обернулся потерей денег

27.03 / Сертификат ГОСТ Р

27.03 / Обзор онлайн-казино Fairspin

24.03 / Ростех с помощью виртуальной реальности обучает сотрудников предприятий

22.03 / Криптобиржи – безопасность и широкие возможности в мире криптовалют

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика