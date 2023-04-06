Ростех начал оценивать качество деталей авиадвигателей с помощью нейросетей

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедрила новый способ люминесцентного контроля качества деталей авиационных двигателей с применением машинного зрения и нейросетевых технологий.

Инновация рыбинского предприятия ОДК-Сатурн также позволила автоматизировать процесс оценки качества лопаток силовых установок и включает в себя использование передовых алгоритмов обработки изображений.

Новый способ автоматизированного люминесцентного контроля обеспечивает съемку всех поверхностей детали, поиск дефектов, расчет их геометрических характеристик, классификацию и определение годности изделия согласно нормативной документации. Данный способ позволяет выявлять все типы дефектов, в том числе трещины, корольки, спаи и др. Применение этого метода контроля в технологическом производственном процессе повышает точность и достоверность получаемых результатов.

Дополнительным эффектом от применения данного способа является формирование «цифрового следа» изготавливаемой продукции, который позволит проводить ретроспективную аналитику производственного процесса с целью его оптимизации.

– Мы активно отрабатываем различные варианты применения машинного зрения именно для контроля качества продукции. Использование алгоритмов обработки изображений и нейросетевых технологий прошло проверку и доработку на специально созданном опытном стенде. Применение технологии машинного зрения на нашем производстве кратно увеличивает пропускную способность участка контроля и снижает требования к персоналу, – отметил директор по информационным технологиям ОДК-Сатурн Евгений Алексеев.

За эту разработку ОДК-Сатурн отмечено золотой медалью Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2023». Также в «копилке» рыбинских моторостроителей бронзовая награда. Авторы проектов: Евгений Алексеев, Александр Сорокин, Алексей Ломанов, Валерий Корнейчук, Дмитрий Котляр, Евгений Медведев, Александр Каленов, Иван Кривденко. Международная федерация ассоциаций изобретателей (IFIA) отметила заслуги руководителя направления по работе с интеллектуальной собственностью предприятия ОДК-Сатурн Дениса Пиотуха.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха удостоена наивысшей награды Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023» – Гран-при «Золотой Архимед». Приз присужден за комплекс передовых запатентованных инновационных решений во всех основных сегментах двигателестроения.

Всего Объединенная двигателестроительная корпорация удостоена 11 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. О признании инноваций ОДК на международном уровне свидетельствуют главный приз ˗ Гран-при Салона «Золотой Архимед» и специальная награда Всемирной ассоциации изобретательства и интеллектуальной собственности (WIIPA) за разработку филиала корпорации – НИИД.