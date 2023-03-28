Управление проектами по Scrum

Относительно новая методология управления проектами Scrum разработана Джеффом Сазерлендом и Кеном Швабером. Используется не только в работе Apple и Google, но и во множестве других проектов.

Принципы методологии Scrum

В основу управления проектами по Scrum положен ряд принципов, изложенных в манифесте Agile Manifesto, который подробно рассматривается на обучении проектному менеджменту https://zis.expert/courses/management/shkola-rukovoditeley-proektov/

Приоритетная задача проекта – довольный клиент.

Члены групп обладают равными правами, а решения принимаются через голосование.

Качественный продукт, который отвечает потребностям пользователя, – главный показатель успешного продвижения.

Доверие разработчикам – ключ к эффективному решению задач.

Процесс разработки должен быть избавлен от лишней работы.

Команды регулярно анализируют и корректируют стиль работы.

Разработчики, потребители и владельцы продукта систематически обмениваются информацией о качестве.

Требования к рабочим версиям могут будет скорректированы на любом этапе работы.

Достоинства методологии Scrum

Плюсы методики определяются ценностями, которые также изложены в Agile Manifesto:

Тесный контакт с владельцем проекта гарантирует его вовлеченность в работу.

Исключение лишней работы уменьшает сроки разработки.

Внесение корректировок на каждом этапе обеспечивает плавное движение к цели.

Отсутствие управления с боссами и подчиненными позволяет каждому сотруднику работать эффективнее.

Как внедрить методологию Scrum в проект

Внедрение метода Скрам начинается с комплектации команды из 5-7 профессионалов. Этим занимается владелец проекта вместе с HR-отделом. Мастера команд должны обладать не только профессиональными навыками, но и soft skills, развить которые помогут курсы личностного роста https://zis.expert/courses/soft-skills/.

Работа над проектом начинается с бэклога. Исходное ТЗ формируется владельцем проекта и включает эпики (ключевые этапы работа) и истории (подробные требования). При наличии бэклога команда разбивает работу на спринты, то есть временные промежутки, за которые будет возможен релиз продукта. Принимается решение о длине спринта, о количестве историй в нем и о конкретных задачах в каждой истории.

Скрам-доска – базовый инструмент реализации проекта. На физической или виртуальной доске все задачи разделены на категории «Для выполнения», «В работе», «Нужна проверка» и «Выполнено». Такой подход помогает оценивать ход работы в реальном времени.