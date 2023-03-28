Управление проектами по Scrum
28.03.2023, 9:09, Детали
Теги: Бизнес, Промышленность, Работа, Технологии
Относительно новая методология управления проектами Scrum разработана Джеффом Сазерлендом и Кеном Швабером. Используется не только в работе Apple и Google, но и во множестве других проектов.
Принципы методологии Scrum
В основу управления проектами по Scrum положен ряд принципов, изложенных в манифесте Agile Manifesto, который подробно рассматривается на обучении проектному менеджменту https://zis.expert/courses/management/shkola-rukovoditeley-proektov/
- Приоритетная задача проекта – довольный клиент.
- Члены групп обладают равными правами, а решения принимаются через голосование.
- Качественный продукт, который отвечает потребностям пользователя, – главный показатель успешного продвижения.
- Доверие разработчикам – ключ к эффективному решению задач.
- Процесс разработки должен быть избавлен от лишней работы.
- Команды регулярно анализируют и корректируют стиль работы.
- Разработчики, потребители и владельцы продукта систематически обмениваются информацией о качестве.
- Требования к рабочим версиям могут будет скорректированы на любом этапе работы.
Достоинства методологии Scrum
Плюсы методики определяются ценностями, которые также изложены в Agile Manifesto:
- Тесный контакт с владельцем проекта гарантирует его вовлеченность в работу.
- Исключение лишней работы уменьшает сроки разработки.
- Внесение корректировок на каждом этапе обеспечивает плавное движение к цели.
- Отсутствие управления с боссами и подчиненными позволяет каждому сотруднику работать эффективнее.
Как внедрить методологию Scrum в проект
Внедрение метода Скрам начинается с комплектации команды из 5-7 профессионалов. Этим занимается владелец проекта вместе с HR-отделом. Мастера команд должны обладать не только профессиональными навыками, но и soft skills, развить которые помогут курсы личностного роста https://zis.expert/courses/soft-skills/.
Работа над проектом начинается с бэклога. Исходное ТЗ формируется владельцем проекта и включает эпики (ключевые этапы работа) и истории (подробные требования). При наличии бэклога команда разбивает работу на спринты, то есть временные промежутки, за которые будет возможен релиз продукта. Принимается решение о длине спринта, о количестве историй в нем и о конкретных задачах в каждой истории.
Скрам-доска – базовый инструмент реализации проекта. На физической или виртуальной доске все задачи разделены на категории «Для выполнения», «В работе», «Нужна проверка» и «Выполнено». Такой подход помогает оценивать ход работы в реальном времени.
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