Ростех с помощью виртуальной реальности обучает сотрудников предприятий

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедрила VR-технологии для обучения сотрудников.

Работники рыбинского предприятия ОДК-Сатурн с помощью виртуальной реальности изучают технологические процессы при работе с оборудованием, а также отрабатывают действия в сфере промышленной безопасности и охраны труда.

Применяемые в корпоративном учебном центре симуляторы реальности позволяют оттачивать навыки безопасной работы с электроустановками, учат правильным действиям в случае разлива аммиака и алгоритмам оказания первой медицинской помощи при травмах.

– Внедрение технологий виртуальной реальности позволяет вывести процесс обучения сотрудников на новый уровень. С их помощью обучаемый получает возможность оттачивать технологические операции до совершенства, не отвлекая для этих целей реальное оборудование и не боясь допустить ошибку. Он осваивает технику и правильную последовательность действий. Учится действовать в нештатных ситуациях, при этом обучение происходит эффективно и безопасно. У человека формируется мышечная память, позволяющая лучше усваивать информацию. Метод особенно актуален для молодых специалистов, которые выросли на компьютерных играх. Для них это знакомая, комфортная среда, – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

С применением технологии виртуальной реальности работники предприятия могут не только осваивать знания, но и проходить итоговую аттестацию.

– VR-тренажеры пополнили ряд технических средств и наглядных пособий для практических занятий. Это только один из инструментов обучения, который дополнит традиционные методы. Уверены, что такие современные технологии найдут широкий отклик в наших программах обучения, – отметила начальник Учебного центра ОДК-Сатурн Наталья Белова.