ОДК-Сатурн объединил молодых двигателестроителей корпорации

ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) провел 41-й слет молодежи с участием молодых специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Самары, Перми, Ярославля, Рыбинска.

Главный итог – заряд позитива, укрепление корпоративных и партнерских связей, настрой на выполнение масштабных производственных задач.

На слет свои команды представили предприятия ОДК–Сатурн, ОДК–Газовые турбины, «ВолгАэро», Сатурн – Инструментальный завод, ПК «Салют», ОДК–Пермские моторы, ОДК–Климов, ОДК–Кузнецов, филиал ОДК–Сатурн – ОМКБ. Также в соревнованиях приняли участие сборные РГАТУ и ЯГТУ, команда спонсора мероприятия – Банка ВТБ.

– Слет молодежи ОДК–Сатурн собрал под свои знамена 16 команд из семи городов страны, представляющих предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации, компании-партнеры и базовые вузы. Участники слета – будущее нашей двигателестроительной отрасли. Такие мероприятия важны, они сплачивают коллектив, выявляют ярких личностей, что позволяет максимально использовать их потенциал в создании и производстве высокотехнологичной продукции, – говорит директор по персоналу ОДК–Сатурн Светлана Жукова.

Слет молодежи посвятили 100-летию гражданской авиации и Году педагога и наставника в России. В его трехдневную программу вошли одиннадцать видов соревнований – спортивных, творческих и интеллектуальных.

На открытии – построение и шествие команд. В творческой программе – визитка «Первым делом самолеты», конкурс на тему наставничества, пародии на будни слета. Интеллектуальные способности и умение руководить командой – главное в конкурсе капитанов. В спортивной части – биатлон, ориентирование и лыжные гонки – соревнования, специально придуманные для слета, как и командные игры: «Хвостики», «Пенальти», «Керлинг» и «Там-там».

По итогам соревнований обладателем первого места, а также переходящих кубков памяти Сергея Лобастова и Андрея Савина, стала команда «НаноЕжики» (ОДК–Сатурн, Рыбинск). Второе место заняла команда «Мотор» (ОДК–ПМ, Пермь). Третье место – у команды «Наследники» (ОДК–ГТ, Рыбинск).

– Слет – это драйв, единение, новые знакомства, переполняющие эмоции, которые не забудешь никогда! Наша команда долго шла к победе, каждый год нам не хватало буквально чуть-чуть, чтобы стать первыми. Мы много репетировали, тренировались, невероятно сплотились за время подготовки. И все у нас получилось, – отмечает капитан команды «НаноЕжики» Ксения Яковлева.

– Слет важен для формирования командного духа, ведь для достижения любого результата нужен настоящий коллектив. Слет – это хорошая традиция, мы дружим с ОДК-Сатурн, участвуем в мероприятиях друг друга. Ждем сатурновского слета с нетерпением, уделяем большое внимание подготовке. В этот раз рассчитывали попасть в тройку. Второе место – хороший результат», – делится капитан команды «Мотор» Дмитрий Дозморов.

– Впечатления от слета самые хорошие, отлично провели время. Обязательно будем участвовать дальше. Каждый слет отличается от предыдущего, вносит новые эмоции, добрые знакомства. Меняется и наша команда. Есть ребята, которые впервые участвуют в ее составе. Будем и дальше привлекать молодежь к активной жизни и стремиться к победе, – говорит капитан команды «Наследники» Сергей Сысоев.

Почетное четвертое место и кубок Совета молодежи ОДК–Сатурн – у «Красной машины» (филиал ОДК–Сатурн – ОМКБ, Омск).

– Впечатления отличные. Очередной слет прошел на высоком уровне. Рад, что наша команда показала достойные результаты не только в творчестве, но и в спорте. И в следующий раз намерена составить еще более серьезную конкуренцию командам-лидерам, – отмечает капитан команды «Красная машина» Егор Худояров.

41-й (зимний) Слет молодежи ОДК-Сатурн прошел 10-12 марта под Рыбинском, на базе оздоровительного центра «Высоковский бор». Учредители мероприятия – ОДК–Сатурн и ППОО «Сатурн» ПРОФАВИА. Организаторы – управление по социальным программам, спортивный центр и совет молодежи ОДК-Сатурн, а также ЯРО ООО «Союз машиностроителей России».