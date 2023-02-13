Выставка «Продэкспо-2023»

«Продэкспо-2023» – юбилейная выставка, которая недавно прошла в Москве. Участники мероприятия демонстрировали гостям напитки и продукты питания. Не остались в стороне представители табачной и алкогольной отрасли, которые продемонстрировали новинки и самые популярные товары.

ООО «Калужская табачная фабрика» https://ktftobacco.ru/ru стала участником выставки. Руководство компании высказались по этому поводу. По их мнению, подобные мероприятия должны проводится чаще и нужно уделять особое внимание табачной и алкогольной продукции. Необязательно выбирать центральные города. Можно проводить подобные мероприятия и в небольших городках, чтобы граждане нашей страны могли поближе познакомиться с разными товарами.

Подобные выставки – единственный способ показать продукцию потенциальным покупателям и заинтересовать отечественного потребителя. Если раньше люди обращали внимание на рекламу, то сейчас она уже не так действует на население. Многие ее попросту не смотрят. А если человек придет на выставку, то он обязательно узнает массу всего нового и захочет попробовать то, что его заинтересовало.

Перед выставкой компания принимала участие в круглом столе, который проходил в Петербурге. Участники круглого стола обсуждали контрафактную продукцию и говорили о том, что нужно постепенно вытеснять с рынка контрафакт и использовать только качественный табак.

Представители «КТФ» заявили, что бороться с контрафактной продукцией сложно и конкурировать с нелегальными участниками рынка не просто. На отечественном рынке огромное количество нелегальной продукции, которая расходится довольно быстро. Связано это с тем, что она стоит дешевле и многие выбирают ее именно поэтому. Нужно сделать все возможное, чтобы отечественные производители стали востребованными на рынке, выросла прибыль у бизнесменов и в бюджет страны стали поступать средства совершенно в другом размере.

На выставке были представлены разнообразные продукты. Каждый продукт в выставочном павильоне – это качественное изделие, которое может конкурировать с лучшими европейскими производителями. Что касается «КТФ», это эта компания считается самой активной на рынке и с ней можно сотрудничать.

Предприятие быстро наращивает мощь и развивается активно. Команда специалистов заинтересована в том, чтобы продукция была качественной, и потребители были уверены в ней. Высококвалифицированные технологи и инженеры готовы обмениваться опытом и стремятся к качественному результату.

Отдельного внимания заслуживают коммуникации, и они не остаются в стороне. Компания ведет работу не только внутри организации, но и старается наладить долгосрочные контакты с поставщиками и клиентами.