Производство сувенирной продукции в Москве

Существует несколько десятков методов повышения узнаваемости бренда, из них можно выделить несколько рабочих в условиях 2023 года. Один из неплохих вариантов – выпуск серии собственного брендированного продукта. Такие предметы могут распространяться бесплатно среди клиентов компании. Также ими могут снабжаться сотрудники организации для оформления единого корпоративного внешнего профиля офиса, предприятия, цеха.

Что может быть брендированной продукцией?

На самом деле, с технической точки зрения, никаких ограничений не существует. В стилистике конкретной фирмы может быть изготовлено что угодно. К распространённым вариантам относят календари, блокноты, ручки и прочие канцелярские товары. К менее распространённым – USB-накопители, Power-банки, ноутбуки и так далее.

Таким образом, техническая возможность для выпуска брендированной продукции потенциально есть в любой товарной категории, однако далеко не каждая компания, занимающая выпуском сувенирной продукции, будет готова взяться за производство, например, флешек. К счастью, на рынке есть и те организации, чьи услуги полностью покрывают запросы потребителей. Крупнейшая из них в Москве – Megamind. Подробнее о ее деятельности можно прочитать на сайте .

О компании

Megamind – это компания, занимающаяся выпуском сувенирной и корпоративной продукции в нескольких десятках категорий. Компания имеет собственное производство, что удешевляет стоимость конкретной продукции. Сотрудничает организация преимущественно с крупными фирмами, оформляющими заказы оптом. Структура компании включает следующие подразделения.

Отдел логистики перевозок. «Китайский» отдел, занимающийся контролем качества товарной основы. Производственный цех. Склад и офис в Москве. Популярные сообщества в популярных социальных сетях. Собственное дизайн-бюро.

Рабочий цикл

Отличительной чертой Megamind является то, что он готов выполнить под ключ полный спектр услуг, связанных с выпуском брендированной сувенирной продукции. Полный цикл включает следующие этапы.

Разработка макета продукта. Подбор товара на китайских оптовых рынках. Брендирование. Производство товара. Доставка и растаможка.

Оформить заказ можно онлайн на сайте компании или по телефону +7 (499) 348-11-41. Офис компании расположен в Москве по адресу ул. Шипиловская, 28А, 8 этаж, 9 кабинет.