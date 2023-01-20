ОДК разработала основные компоненты технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха разработала основные компоненты технологии создания цифрового двойника морского газотурбинного двигателя.

Технология позволяет разрабатывать и испытывать агрегаты в виртуальном пространстве. В данный момент начинается апробация этого инструмента при работе над модернизированной версией силовой установки.

Разработанные рыбинским предприятием ОДК-Сатурн цифровые модели и подходы проверены на натурных испытаниях существующего морского двигателя, а также соотнесены с результатами ранее проведенных экспериментальных исследований.

– Применение современных технологий при создании силовых установок позволяет существенно сократить сроки разработки. Цифровые двойники дают возможность проводить испытания виртуального изделия, подбирать оптимальные технические решения. На данный момент пройдены все основные стадии разработки цифрового двойника для базового морского газотурбинного двигателя и редуктора. В том числе установлены информационные связи компьютерных моделей с натурным образцом. Теперь мы приступаем к промышленной апробации этих инструментов при работе над модернизированным двигателем, – сообщил начальник конструкторского отдела систем инженерного анализа ОДК-Сатурн Кирилл Пятунин.

Работа над проектом состоит из четырех этапов. В данный момент завершены три из них, на завершающем этапе предстоит, помимо апробации технологии, создать нормативную базу, которая позволит применять полученный научно-технический задел во всех основных НИОКР Объединенной двигателестроительной корпорации.

Научно-исследовательская работа «Разработка цифрового двойника морского газотурбинного двигателя и редуктора в составе агрегата» выполняется в сотрудничестве ОДК-Сатурн с СПбПУ Петра Великого и ЦИАМ.