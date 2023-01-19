Первый российский серийный газотурбинный двигатель большой мощности (ГТД-110М) произведен в Рыбинске ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Первый российский серийный газотурбинный двигатель большой мощности (ГТД-110М) произведен в Рыбинске

19.01.2023, 19:05, Новости
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Рыбинский ПАО «ОДК-Сатурн» изготовило первую серийную газовую турбину ГТД-110М.

Двигатель большой мощности предназначен для использования в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок на генерирующих объектах единой энергетической системы России. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа.

Произведенный агрегат успешно прошел испытания и будет передан на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. С 2024 года предполагается выпуск двух таких силовых установок ежегодно с дальнейшим наращиванием объемов производства.

Разработчиками турбины выступили ПАО «Интер РАО», группа «Роснано» и ПАО «ОДК-Сатурн», входящее в Объединенную двигателестроительную компанию госкорпорации «Ростех». Турбины большой мощности ГТД-110М станут основой программ модернизации теплоэнергетического комплекса страны.

– Это первая отечественная турбина большой мощности, которая воплощена в «железе» и вышла на стадию серийного производства. Она ориентирована прежде всего на внутренний рынок и призвана заменить зарубежные турбины, которые не поставляются в страну из-за санкций. Потребности энергетиков оцениваются в несколько десятков единиц такого оборудования, – сказал первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, с 2024 года планируется выпускать не менее двух таких турбин ежегодно с дальнейшим наращиванием объемов производства. Турбины большой мощности ГТД-110М станут основой программ модернизации ТЭС и ГРЭС генерирующих компаний.

Как отметил заместитель генерального директора ОДК по энергетическим и промышленным программам Сергей Михайлов, ГТД-110М по техническим параметрам не уступает зарубежным аналогам, но при это имеет меньшие массогабаритные характеристики, что существенно расширяет возможности по доставке газотурбинного двигателя заказчикам.

Напомним, «Роснано», «Интер РАО ЕЭС» и ОАО «НПО «Сатурн» (ПАО «ОДК-Сатурн») с 2012 года ведут разработку модернизированной и локализованной энергетической газовой турбины большой мощности ГТД-110М на основе конструкции разработанной еще в начале 1990-х годов ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект» (Николаев, Украина) энергетической газовой турбины ГТД-110, построенной в количестве всего восьми экземпляров (шесть из которых были собраны при участии ГП НПКГ «Зоря» — «Машпроект» на НПО «Сатурн), но так и не доведенной.

Четыре ГТД-110 были установлены в 2005-2008 годах составе двух энергоблоков ПГУ-325 на Ивановской ГРЭС, где продемонстрировали низкую надежность работы. По одной турбине ГТД-110 были установлены на ГРЭС в Каборге (Николаевская область, Украина, 2004 год) и Рязанской ГРЭС (2010 год), но в обоих случаях быстро выведены из эксплуатации.

Стендовые испытания первого опытного образца модернизированной газовой турбины ГТД-110М (выполненного путем переоборудования восстановленной турбины ГТД-110 №2 постройки 2000 года) были начаты в начале 2016 года, но остановлены в декабре 2017 года из-за аварии.

15 июля 2019 года информационное агентство ТАСС сообщило, что основной этап испытаний первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М для энергетических установок успешно завершен, в понедельник началась ее опытно-промышленная эксплуатация на Ивановских ПГУ (ранее – Ивановская ГРЭС).




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