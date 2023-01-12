АО «ГК «ЕКС» – в числе лидеров по строительству медицинских объектов

Свыше 50 лет на рынке промышленного и гражданского строительства страны работает группа компаний «ЕКС». Сегодня в портфеле заказов предприятия – десятки социально значимых и инфраструктурных проектов. Среди них, объекты здравоохранения, здесь компания уверенно входит в топ- 5 среди крупнейших российских компаний.

В числе наиболее значимых реализованных проектов – высокотехнологичный хирургический центр в Ростове-на-Дону, онкологический центр в Ярославле, оказывающий круглосуточную стационарную диагностическую, хирургическую и реанимационную помощь. Благодаря поддержке президента России и труду специалистов компании «ЕКС», в Туле, впервые за последние 35 лет возведен современный перинатальный центр. Он открылся в марте 2022 года, теперь жительницам региона не нужно ехать за медпомощью в другие регионы. Аналогичный медицинский объект компания, реализуя поручение президента Владимира Путина, строит в Донецке. В декабре 2023 года он распахнет свои двери для пациентов.

Недавно заключено соглашение о строительстве высокотехнологичного перинатального центра в Северной столице России. Реализацией проекта стоимостью 15 млрд рублей займется входящая в ГК «ЕКС» компания «Современные перинатальные технологии». Центр в Калининском районе Петербурга заменит роддом, который пришлось закрыть в 2013 году, поскольку здание стало непригодным для эксплуатации.

Центр, который будет построен в 2027 году, позволит поднять на качественно новый уровень статистику рождаемости в регионе, поможет в сохранении репродуктивного здоровья его жителей, кроме того, реализация проекта позволит создать 1000 рабочих мест.

Направления работы группы компаний ЕКС разнообразны, она строит спортивные, инфраструктурные объекты, создает новый облик городских пространств.