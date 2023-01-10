В Рыбинске идут работы по капитальному ремонту МКД ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске идут работы по капитальному ремонту МКД

10.01.2023, 15:03, Новости
Теги: ,

По планам в 2023 году планировалось выполнить работы в рамках капитального ремонта в 22 МКД.

На данный момент работы завершены в 17 домах. Приступить к ремонтам раньше срока позволило своевременное получение проектно-сметной документации.

В 2022 году за счет средств Фонда капитального ремонта выполнены 36 проектов на сумму 13,7 млн рублей.

– В прошлом году планировалось выполнить только проектирование, чтобы вести ремонты в 2023 и 2024 годах. Но так как проекты были уже готовы, начать работы удалось раньше срока. Кроме ремонтов, ведутся работы по замене лифтов в девяти МКД, они на завершающей стадии, – подчеркнула заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Работы по замене лифтов идут параллельно с работами по капитальному ремонту домов. Замене подлежат 17 лифтов в девяти МКД, 16 лифтов уже ожидают приемки административно-техническим надзором.

В 2023 году кроме ремонта многоквартирных домов будет выполнено 11 проектов для реализации в 2024 году, всего в 2024 году планируют отремонтировать 35 домов, в 2025 году – 24.

В краткосрочный план по капитальному ремонту попадают дома, аккумулирующие взносы непосредственно в фонде. Ежегодно предложения о включении того или иного дома в список ремонта направляет департамент ЖКХ, исходя из долгосрочного плана до 2035 года, заключения специализированных организаций, предложений управляющий компаний и протоколов общих собраний.

Администрация города Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / В Рыбинске продолжается капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Зачерёмушном районе

20.12 / Новости администрации Рыбинска

12.12 / В Рыбинске устраняют последствия первого большого снегопада

23.11 / Официально про внеочередное повышение тарифов ЖКХ

22.11 / Подрядчика для ремонта моста через Волгу определили

21.11 / Война войной, а тариф вне расписания

16.11 / Проведение кровельных работ – особенности и преимущества услуги, где выгодно заказать?

25.10 / В Рыбинске внепланово отремонтируют участок улицы Грекова

20.10 / Начался ремонт Лоцманской биржи

19.10 / Для «центрального аппарата» в бюджете денег хватит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика