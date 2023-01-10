В Рыбинске идут работы по капитальному ремонту МКД

По планам в 2023 году планировалось выполнить работы в рамках капитального ремонта в 22 МКД.

На данный момент работы завершены в 17 домах. Приступить к ремонтам раньше срока позволило своевременное получение проектно-сметной документации.

В 2022 году за счет средств Фонда капитального ремонта выполнены 36 проектов на сумму 13,7 млн рублей.

– В прошлом году планировалось выполнить только проектирование, чтобы вести ремонты в 2023 и 2024 годах. Но так как проекты были уже готовы, начать работы удалось раньше срока. Кроме ремонтов, ведутся работы по замене лифтов в девяти МКД, они на завершающей стадии, – подчеркнула заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Работы по замене лифтов идут параллельно с работами по капитальному ремонту домов. Замене подлежат 17 лифтов в девяти МКД, 16 лифтов уже ожидают приемки административно-техническим надзором.

В 2023 году кроме ремонта многоквартирных домов будет выполнено 11 проектов для реализации в 2024 году, всего в 2024 году планируют отремонтировать 35 домов, в 2025 году – 24.

В краткосрочный план по капитальному ремонту попадают дома, аккумулирующие взносы непосредственно в фонде. Ежегодно предложения о включении того или иного дома в список ремонта направляет департамент ЖКХ, исходя из долгосрочного плана до 2035 года, заключения специализированных организаций, предложений управляющий компаний и протоколов общих собраний.

Администрация города Рыбинска