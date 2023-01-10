Все про контрольные кабели

Контрольный кабель представляет собой многожильный электрический проводник, который передает данные о функционировании оборудования. Такие кабели обеспечивают неподвижное подключение электрических устройств распределительного типа к аппаратным комплексам и электроагрегатам.

Конструкция контрольного кабеля

Конструкция контрольного кабеля включает токонесущую жилу круглой или плоской формы из меди, алюминия или их сплава. Площадь сечения варьируется от 0,75 до 10 мм². Снаружи находится изоляция из ПВХ-пластика, резины или другого материала. Оболочка также делается из резины или ПВХ, а цена контрольного кабеля зависит от наличия или отсутствия проволочной брони. Жилы различаются между собой по цвету.

Технические характеристики контрольного кабеля

В контрольных кабелях бывает от 4 до 61 жилы, каждая из них – однопроволочная. Проводники такого типа подходят для использования при температуре от -50°С до +50°С и влажности 98%. При этом монтаж возможен только при температурах не ниже 0°С. Контрольные кабели имеют следующие характеристики:

предельная рабочая температура жилы – до 70°С;

постоянное номинальное напряжение – 0,66 кВ;

строительная длина – от 150 м;

гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев;

переменное испытательное напряжение – 2,5 кВ при напряжении частотой 50 Гц.

При наличии полиэтиленовой изоляции сопротивление на 1 км длины составляет от 300 МОм при температуре 20°С, поливинилхлоридной – 6 МОм. Свойства кабеля отражаются в его маркировке, которая бывает цветовой и цифровой. Толщина изоляции зависит от сечения жилы.

Область применения контрольных кабелей

Контрольные кабели применяются в охранных пунктах, системах автоматики, вторичных цепях измерения, в промышленных и бытовых условиях. Их используют для контроля телекоммуникационных систем, а также комплексов безопасности, передачи данных, управления. Конкретные возможности использования зависят от свойств кабеля. Например, проводник АКВВГ 7х2,5 подходит для одиночной прокладки в любых помещениях и для наружной, при условии периодического присутствия людей и наличия пассивной огнезащиты.

Использование контрольных кабелей возможно:

внутри сооружений;

в туннелях и каналах;

в траншеях (для бронированных моделей);

на открытом воздухе;

под навесом.

При монтаже необходимо исключить скручивание и растягивание, механическое влияние. При прокладке в каналах, туннелях, помещениях срок службы контрольного кабеля составляет 20 лет, при проведении на эстакадах или в земле – 15 лет.