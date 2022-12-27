Режим работы общественного транспорта в Рыбинске 31 декабря 2022 и 1 января 2023 года

31 декабря 2022 года

Автобусные маршруты

– Маршрут № 1 по расписанию выходного дня. Последний рейс от ПАТП № 1 в 21:45, от Буксирной улицы в 22:32.

– Маршрут № 12. Последний рейс от ПАТП № 1 в 21:58, от завода «Призма» в 22:23.

– Маршрут № 16. Последний рейс от железнодорожного вокзала в 21:30 до микрорайона ГЭС, последний рейс от больницы № 3 в 21:47, последний рейс от микрорайона ГЭС в 21:22.

Троллейбусные маршруты

– Маршрут № 1. Последний рейс от ул. Расторгуева в 20:30;

– Маршрут № 4. Последний рейс от ул. Расторгуева в 20:23;

– Маршрут № 5. Последний рейс от троллейбусного парка в 19:49;

– Маршрут № 6. Последний рейс от троллейбусного парка в 20:12.

Остальные маршруты работают в обычном режиме по расписанию выходного дня.

1 января 2023 года

Автобусные маршруты

– Маршрут № 1. Начало и окончание работы маршрута без изменений. Интервал движения автобусов на маршруте увеличен до 35 минут.

– Маршрут № 2 отменяется.

– Маршрут № 3. Первый рейс от железнодорожного вокзала в 07:35, от больницы № 4 в 07:00. Интервал движения автобусов на маршруте увеличен до 40 мин.

– Маршрут № 5. Первый рейс от железнодорожного вокзала в 09:50. Интервал движения на маршруте будет увеличен.

– Маршрут № 6. Первый рейс от ПАТП № 1 в 10:15, от Скомороховой Горы в 11:00.

– Маршрут № 8. Первый рейс от Соборной площади в 06:02. Интервал движения автобусов на маршруте с 06:02 до 12:38 увеличен до 36 минут.

– Маршрут № 9 отменяется.

– Маршрут № 10. Первый рейс от троллейбусного парка в 08:40, от завода «Призма» в 8:40. Интервал движения автобусов на маршруте увеличен до 40 минут.

– Маршрут № 11 без изменений.

– Маршрут № 12. Первый рейс от ПАТП № 1 в 05:00, от завода «Призма» в 05:26. Интервал движения автобусов на маршруте с 05:00 до 07:00 увеличен до 35–40 минут.

– Маршрут № 14. Первый рейс от больницы № 4 в 07:10, от ГЭС 14 в 07:43.

– Маршрут № 15 отменяется.

– Маршрут № 19. Первый рейс от Соборной площади в 09:33.

– Маршрут № 20 без изменений.

– Маршрут № 29 отменяется.

– Маршрут № 7 отменяется.

– Маршрут № 16. Первый рейс от железнодорожного вокзала в 06:32; первый рейс от больницы № 3 в 06:42, первый рейс от микрорайона ГЭС в 06:50.

Троллейбусные маршруты

– Маршрут №1 первый рейс от ул. Расторгуева в 06:23;

– Маршрут №4 первый рейс от ул. Расторгуева в 06:42;

– Маршрут №5 первый рейс от троллейбусного парка в 06:37;

– Маршрут №6 первый рейс от троллейбусного парка в 06:49.

Остальные маршруты работают в обычном режиме по расписанию выходного дня.

Администрация города Рыбинска