О «Бурлаке» замолвите слово

Администрация Рыбинска рассказала, сколько денег налогоплательщиков тратит на муниципальный «Туристко-информационный центр» и об убытках от эксплуатации теплохода «Бурлак».

Точнее, про убытки от теплохода чиновники ничего не сказали, но элементарные арифметические подсчёты показывают, что затраты на него превышают доходы в разы.

Так, в 2021 году на сдаче в аренду и экскурсиях на «Бурлаке» ТИЦ заработал 496 тысяч рублей, а за 9 месяцев 2022 года — 1 млн 46 тысяч.

Сразу после приобретения теплохода (за 7 млн рублей) на подготовку его к эксплуатации потратили из городского бюджета 2 млн 763 тысячи (в том числе ремонт, зарплата работников, топливо и т.п.), в 2022 году на эти же цели выделили еще 2 млн 756 тысяч.

Однако, вероятно, в этом году все средства вряд ли использовали — с 6 августа «Бурлак» туристов не катает, он находится под арестом, а против руководителя ТИЦ возбуждено уголовное дело за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Впрочем, при всей убыточности «туристического проекта» глава Рыбинска Дмитрий Рудаков не спешит ставить на нем крест.

– Заниматься одним теплоходом, это конечно ужасная история. В тоже время, аргумент, что он нерентабелен — нерабочий, – считает глава. – Всегда водный транспорт был датируемый. Во все времена и во всех государствах.

По его мнению, теплоход может воспитывать патриотизм. Так что, сначала в администрации хотят посчитать. Сколько еще надо вложить в теплоход средств налогоплательщиков, а уж потом решать, что с ним делать.

Впрочем, Олег Леонтьев, инициатор вопроса, который сегодня обсуждался в муниципальном совете, напомнил, что «Бурлак» покупали не для транспортных услуг, а для туристических экскурсий.

– Если нам (администрации Рыбинска) надо делегацию прокатить, или общество поэтов покатать за счет города (есть и такое), то теплоход можно взять и в аренду, – отметил депутат, подчеркнув, что сейчас на экскурсиях на «Бурлаке»зарабатывает частный предприниматель, а город только несет убытки и всю ответственность.

Впрочем, о необходимости иметь водный транспорт в городе на Волге, говорили почти все депутаты, и даже решили по этому поводу обратится в правительство Ярославской области.

Что касается «Туристко-информационного центра», то информацию о нем «приняли к сведению».

Все госзагупки МАУ «ТИЦ» (№№):

57610131110220000060000 от 20.04.2022 на 262173 руб.

Ремонт надстройки теплохода “Бурлак”

57610131110220000070000 от 20.04.2022 на 227294 руб.

Ремонт верховых работ на теплоходе “Бурлак”

57610131110220000040000 от 20.04.2022 на 299168 руб.

Ремонт палубы на теплоходе “Бурлак”

57610131110220000050000 от 20.04.2022 на 125826 руб.

Ремонт набора

57610131110220000030000 от 22.03.2022 на 298000 руб.

Услуги по подготовке документации теплохода “Бурлак” к навигации 2022, организация очередного ремонта и работы теплохода в навигацию 2022

57610131110220000020000 от 10.02.2022 на 149891 руб.

Договор № 4567 на снабжение тепловой энергией

57610131110220000010000 от 07.02.2022 на 285787 руб.

Слипование (межнавигационное)

57610131110210000090000 от 26.11.2021 на 108000 руб.

Договор по организации мероприятия, разработка концертной программы, обеспечение участия артистов

57610131110210000080000 от 06.09.2021 на 223000 руб.

оказать услуги по подготовке и участию Заказчика в смотре-конкурсе «Регионы России» в рамках проведения XXIX Международного архитектурного фестиваля «Зодчество»

57610131110210000060000 от 12.07.2021 на 274592 руб.

ремонт теплохода

57610131110210000070000 от 08.07.2021 на 277744 руб.

ремонт теплохода

57610131110210000050000 от 28.06.2021 на 254704 руб.

Ремонт корпуса теплохода

57610131110210000040000 от 17.06.2021 на 297250 руб.

Ремонт теплохода

57610131110210000030000 от 11.05.2021 на 262483 руб.

Слиповый ремонт теплохода

57610131110210000020000 от 29.04.2021 на 188320 руб.

поставка дизельное топливо

57610131110210000010000 от 05.04.2021 на 7000000 руб.

объект недвижимого имущества – пассажирское судно

57610131110200000020000 от 15.04.2020 на 250000 руб.

Разработка туристического сайта

57610131110200000010000 от 03.02.2020 на 300000 руб.

Разработка бренда и фирменного стиля городского округа город Рыбинск