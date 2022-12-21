В день НаШествия в Рыбинске частично ограничат движение транспорта

24 декабря, в день НаШествия Дедов Морозов в центральной части Рыбинска для проведения праздничных мероприятий частично ограничат движение транспорта по Волжской набережной в районе Красной площади.

На период проведения праздника на Красной площади с 14:00 до 18:00 временно будет прекращено движение за исключением общественного транспорта по улице Волжской набережной от улицы Фроловской до улицы Стоялой.

На период проведения новогодней торговой ярмарки и интерактивных программ 24 декабря с 00:00 до 14:00 будет запрещена стоянка транспортных средств по улице Волжская набережная на участке от улицы Фроловской до Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Просьба к автовладельцам заранее продумать пути объезда.

Пресс-служба администрации города Рыбинска