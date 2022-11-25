«ОДК-Сатурн» принял полуфинал интеллектуальной игры ОДК

«ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) принял полуфинал Корпоративной интеллектуальной игры Объединенной двигателестроительной корпорации.

Рыбинское предприятие ОДК представили две команды эрудитов – «Формула скорости» и «На всякий случай». По итогам полуфинала обе команды «ОДК-Сатурн» вошли в тройку лидеров.

Соревнования прошли 24 ноября 2022 года на базе парка-отеля «Спасское». В рыбинском полуфинале приняли участие девять команд предприятий «ОДК-Сатурн», ММП имени В. В. Чернышева, АО «ОДК», «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Газовые турбины», «ОДК-Климов», «ОДК-Стар». Ведущим интеллектуального состязания выступил магистр элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Максим Поташев.

– Представители команд «ОДК-Сатурн» имеют богатый опыт участия в интеллектуальных играх, организованных предприятием и корпорацией, а также за их пределами. Такие мероприятия способствуют сплочению команд и укреплению командного духа, развивают эрудицию, повышают скорость мыслительных процессов. Радует, что в игре знатоков принимают участие команды от всех предприятий ОДК, мы все делаем общее дело – газотурбинные двигатели, а это высокотехнологичный, высокоинтеллектуальный продукт, поэтому так любим этот вид соревнований среди представителей предприятий АО «ОДК, – говорит директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Интеллектуальному состязанию предшествовала экскурсия по «ОДК-Сатурн». Участники команд из Перми и Санкт-Петербурга посетили испытательный и литейный корпуса, где увидели передовые технологии, а также ознакомились со 106-летней историей компании и выпускаемой продукцией в выставочном зале предприятия.

Ранее, 17 ноября, в Уфе состоялся полуфинал, участниками которого стали девять команд из Наро-Фоминского машиностроительного завода, «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Сервис», «ОДК-Кузнецов», «ОДК-УМПО», ПК «Салют», филиалов «ОДК-Сервис» – «570АРЗ», «Арамиль», «712 АРЗ».

Интеллектуальная игра организована корпоративным университетом АО «ОДК» для отработки взаимодействия между сотрудниками при совместном решении задач и применении полученных знаний в нестандартных ситуациях. Турнир основывается на использовании игроками интеллекта и эрудиции: от участников требуется отвечать на вопросы из различных сфер жизни.

Победитель Корпоративной интеллектуальной игры ОДК определится в финале, который состоится 19 января 2023 года в Москве.