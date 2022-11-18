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Инфляция в регионе снижается шестой месяц подряд, но по прежнему очень высокая

18.11.2022, 14:14, Новости
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По данным ярославского отделения Банка России годовая инфляция в Ярославской области в октябре 2022 года снизилась до 13,2% (на 1,3 процентных пункта по сравнению с сентябрем).

На замедление инфляции повлияли расширение предложения продовольственной продукции, ослабление потребительской активности в сегменте непродовольственных товаров, а также сокращение издержек производителей. Отметим, по февральскому прогнозу ЦБ РФ годовой уровень инфляции не должен был превысить 5-6%.

Хороший урожай овощей положительно повлиял на цены на картофель, тепличные огурцы и помидоры на ярославских прилавках. Уменьшились годовые темпы прироста цен на мясо птицы, а также по сравнению с прошлым годом несколько снизились цены на свинину. Тут свою роль сыграли государственные меры поддержки АПК и расширение производства комбикормов. Это отразилось также на ценах на мясные полуфабрикаты (фарш, пельмени) и колбасные изделия.

В сегменте непродовольственных товаров октябрьские цены отреагировали на понижение спроса, в частности, на автомобили и автомобильные шины. «Настройка» параллельного импорта также начала оказывать влияние на цены товаров длительного пользования – например, на смартфоны.

Вместе с тем в октябре зафиксировано ускорение роста цен на услуги. Например, на стоимости ветеринарных услуг сказались трудности с поставками импортных препаратов и повышения затрат клиник на их приобретение.

– Предприятия постепенно адаптируются к новым условиям. Активно развивается импортозамещение. Идет переориентация экспортных поставок, в том числе и на внутренний рынок. Население привыкает к изменившемуся ассортименту, но пока из-за высокой общей неопределенности люди предпочитают сберегать, экономить. Это в ближайшей перспективе будет сдерживать рост цен. По итогам 2022 года инфляция, по прогнозу Банка России, составит 12-13%. В следующем году она снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к 4% – цели Банка России, – прокомментировал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.




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