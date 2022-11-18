Mazda официально покинула российский рынок, как теперь покупать оригиналы запчастей?

Недавно стало известно, что японский автоконцерн Mazda уходит с российского рынка из-за текущей политической ситуации. Не будут поставляться ни новые автомобили, ни запасные части к ним. В связи с этим у владельцев машин производства Mazda возникает серьезный вопрос: где брать оригинальные запчасти для иномарок ? Будут ли они вообще на отечественном рынке? Разбираем ситуацию.

Какая сейчас ситуация с Mazda?

В Российской Федерации японский автоконцерн действовал через совместное предприятие, совладельцем которого была компания Sollers – текущий владелец бренда УАЗ и Ульяновского автомобильного завода. Оно располагалось во Владивостоке и производило автомобили линейки Mazda, а также автозапчасти к ним.

В начале ноября 2022 года японцы заявили, что уходят с отечественного рынка из-за санкционного режима. При этом свою долю в совместном предприятии японцы продали Sollers. Последний заверил, что до определенного момента продолжит выпуск автомобилей Мазда и комплектующих для них. Однако долго это продолжаться не сможет – дело в том, что запаса оригинальных японских запчастей хватит только на 3-4 месяца.

Это чревато двумя последствиями. Во-первых, отечественные автомобилисты больше не увидят машины Мазда российского производства. А во-вторых – и это более важный момент – у тех, кто уже купил японские авто раньше, будут проблемы с запчастями. В РФ их делать больше не будут, из Японии не повезут из-за санкций.

Где можно купить оригинальные запчасти для Мазда?

В условиях санкций есть три способа купить оригинальные запчасти для Мазда:

вторичный рынок;

заказ из Китая;

заказ из-за рубежа через посредников;

параллельный импорт.

Разберем каждый из них более подробно.

Вторичный рынок

Наверняка у кого-то остались запчасти для иномарок, которые ранее были приобретены для личного использования. Поэтому наверняка будут появляться предложения об их продаже.

Однако этот вариант покупки комплектующих имеет ряд недостатков. Главный заключается в том, что на вторичном рынке сложно найти автозапчасти в хорошем состоянии. Многие из них сняты с автомобилей, которые уже имеют определенный пробег. Сколько прослужат такие комплектующие, неизвестно. Гарантии на них никто не дает – по понятным причинам.

Так что покупка на вторичном рынке – это, по сути, «кот в мешке». Может, автовладельцу повезет, и он купит почти новую деталь. А может и нет. Тогда приобретение станет пустой тратой денег и времени, которую никто не компенсирует.

Заказ из Китая

На популярных китайских маркетплейсах без труда можно найти запчасти для Мазда и других иномарок. Цены на них привлекательные, поэтому у автомобилиста возникает резонный вопрос: а почему бы не покупать здесь?

На самом деле заказ с китайских торговых площадок – это почти то же, что покупка на «вторичке». Большинство комплектующих – бывшие в употреблении или так называемые рефабы, то есть детали, собранные из хороших частей нескольких сломанных. Сколько подобные автозапчасти проработают – большой вопрос.

Покупка из-за рубежа через посредников

Посредники для заказов из зарубежных магазинов существовали и до санкций, но после их введения их стало еще больше. Они работают по следующей схеме:

конечный покупатель обращается к посреднику;

тот заказывает нужную деталь на свое имя на промежуточный адрес;

оттуда она отправляется конечному покупателю.

В подобной схеме задействовано много людей, а товар проходит через несколько точек, что приводит к росту его конечной цены в 2-3 раза от первоначальной. Это главный недостаток такого варианта покупки. Достоинство же заключается в том, что конечный покупатель может получить 100% оригинальную запчасть – хоть прямо из Японии.

Параллельный импорт работает?

Российские автосалоны приспосабливаются к санкциям и поставляют комплектующие по параллельному импорту. Его схема похожа на работу посредников для частных заказов из иностранных магазинов. Разница только в том, что запчасти покупаются оптом, что значительно их удешевляет. Именно поэтому каталог запчастей у ритейлеров содержит позиции, которые по стоимости не сильно отличаются от досанкционных.

Другой несомненный плюс такого способа покупки – это гарантии от продавца. Во-первых, он предоставляет на 100% оригинальный и новый товар. Во-вторых, обменяет неисправные или некачественные комплектующие, что при покупке с рук или заказе из Китая исключено.

Какие выводы можно сделать?

Хотя Mazda ушла с российского рынка, запчасти для иномарок этого производителя в РФ купить можно. Существует несколько способов сделать это, но самый выгодный и безопасный – приобретение комплектующих у дилеров, которые завозят их в Россию по параллельному импорту.