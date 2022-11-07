Ростех нарастит мощности предприятия в Рыбинске по производству и ремонту двигателей ПД-14

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха наращивает производственные мощности предприятия ОДК-Сатурн в Рыбинске, задействованного в кооперации по производству двигателя ПД-14.

В 2025 году в эксплуатацию будет введен новый производственный корпус, в котором будут установлены более 250 станков. Это позволит к 2029 году нарастить выпуск деталей и узлов перспективной силовой установки до 160 единиц ежегодно.

ОДК-Сатурн участвует в разработке и производстве компонентов силовой установки в качестве соисполнителя и отвечает за выпуск деталей и узлов компрессора низкого давления, а также лопаток статора компрессора высокого давления.

– Успешная реализация проектов в области двигателестроения позволит Ростеху обеспечить технологический суверенитет России на долгие годы. В данный момент идет активное развертывание производства новейших российских двигателей ПД-14. Для выполнения задачи мы наращиваем и модернизируем производственные мощности кооперантов, в частности, возведем новый корпус на предприятии ОДК-Сатурн в Рыбинске. Общая площадь сооружения составит 40 тысяч квадратных метров. В новом цехе будут установлены свыше 250 единиц оборудования, в том числе 102 новых станка. В 2025 году объект будет введен эксплуатацию, – заявили в авиационном комплексе Ростеха.

Кроме того, рыбинское предприятие с 2027 года будет головной организацией по ремонту силовых установок для МС-21. Развертывание ремонтного производства для двигателей ПД-14 является завершающим этапом создания центра компетенций ОДК, который также будет обслуживать SaM146 и ПД-8.

– В результате реализации товарной программы к 2030 году суммарная численность парка двигателей SaM146, ПД-8 и ПД-14 превысит 1 тысячу единиц. Для своевременного и качественного обслуживания и ремонта силовых установок Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха нарастит пропускную способность ремонтного производства рыбинского предприятия до 250 силовых установок ежегодно. Для организации ремонтных работ с ПД-8 и ПД-14 площадь цехов увеличится с 10 до 16 тысяч квадратных метров, будут закуплены 27 единиц нового оборудования и проведена адаптация испытательной базы, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-NEW, создается с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий, в том числе 3D-печати.

В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.

Двигатель ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21 создан в широкой кооперации предприятий ОДК и отраслевой науки с применением передовых технологий и отечественных материалов, в том числе композитных. ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный в современной России.