Гидравлические замки Oleoweb типа VRDE: технические характеристики

Гидрозамок представляет собой особый управляемый обратный клапан. Принцип работы устройства прост: в системе поток жидкости с легкостью пропускается в одном направлении, но в другом – проход закрыт. Если работает управляющий сигнал, то агрегат пропускает ее в обе стороны. Основная задача прибора – статическая.

Гидравлические замки Oleoweb – качество на первом плане

Двухклапанные гидрозамки VRDE известного итальянского бренда Oleoweb имеют широкую сферу использования. Посредством прибора останавливается цилиндр, срабатывают устройства в любом положении после того, когда «пропал» управляющий сигнал. Устанавливается элемент в систему в строгом соответствии представленной схеме производителя.

Гидрозамки VRDE выполнены из высококачественных материалов, поэтому характеризуются удобством использования, повышенной надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом. При отсутствии давлении в линиях А1 и U1, осуществляется блокировка масла в A2 и U2.

Корпус гидравлического замка выполнен из оцинкованной стали, а все внутренние элементы – из закаленной. На управляющем поршне предусмотрено уплотнение, защищающее от протечек.

Гидрозамок vrde в каталоге компании «Нежа Импорт» представлен в одностороннем и двустороннем исполнении. Бренд Oleoweb предлагает больше 80 моделей устройств, которые отличаются сферой использования, конструктивными особенностями, дополнительными функциями и прочими техническими параметрами и характеристиками.

Устанавливают гидроцилиндры:

в бытовую технику;

коммунальные машины;

гидроманипуляторы;

дровокол;

строительные машины и пр.

Гидрозамки отличаются производительностью, в зависимости от марки изделия показатель может быть в рамках 15-70 литров за 60 секунд, и рабочим давлением системы, где значения варьируются от 28 до 32 Мпа.

Особенности и преимущественные характеристики компонентов системы

Гидравлическим замкам отдают предпочтение, так как изделия характеризуются повышенной герметичностью, сравнительно невысокой ценой, плавной работой, благодаря чему исключены гидравлические скачки и удары. Способность выдерживать многочисленные циклы срабатывания и простота монтажа – ключевые преимущественные характеристики приборов.

Гидрозамки реализуют с гарантией качества, сертифицированы по международным стандартам и установленным нормам.

Источник информации: https://neja-import.ru/.