Мобилизация: Что делать работодателю?

21 сентября 2022 года президентом Владимиром Путиным издан указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее — Указ).

Основные положения Указа:

1) Объявить с 21 сентября 2022 года в Российской Федерации частичную мобилизацию.

2) Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.

3) Указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 21 сентября 2022 года.

В соответствии с данным Указом, на военную службу по мобилизации могут быть призваны действующие работники организаций. Если это произойдет, работодателю нужно иметь представление о том, что нужно сделать.

Шаг 1. Предварительная подготовка

На сегодняшний день, в соответствии с законом, работодатели должны вести воинский учет у себя в организации. Если воинский учет ведется правильно, можно сказать, что предварительная подготовка к мобилизации уже проведена.

Если же воинский учет в организации не ведется или ведется в недостающем объёме, рекомендуется провести подготовку, связанную с мобилизацией. Что именно рекомендуется сделать:

— издать приказ по организации о проведении мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности и порядку оповещения работников о мобилизации;

— назначить ответственное лицо, выполняющего функции «мобилизационного работника». Основной задачей такого работника будет взаимодействие с военными комиссариатами по вопросам мобилизации.

Назначить ответственного можно также приказом.

Отдельной ответственности в случае отсутствия таких приказов пока закон не предусматривает. Но с точки зрения закона такой подход будет являться правильным.

Шаг 2. Оповещение работников, подлежащих мобилизации

В обязанности работодателя входит обеспечение своевременного оповещения и явки работников, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части.

Соответственно, работодатель в случае получения уведомления или повестки на работника из военкомата должен оперативно оповестить работника в соответствии с порядком, изложенном в приказе по организации мобилизации. Также оповестить нужно тех работников, у кого имеются мобилизационные предписания. Мобилизационное предписание с контрольными талонами к нему вклеивается на внутреннюю сторону задней обложки военного билета. В самом военном билете проставляются отметки о выдаче и изъятии мобилизационного предписания.

Узнать о том, есть ли у работника мобилизационное предписание, возможно, если в компании ведется воинский учет. Если воинский учет не ведется, работодатель может не знать о наличии таких предписаний. В таком случае нужно выполнить хотя бы минимальные требования по оповещению работников по требованию военкоматов.

Если в отношении работников поступит сигнал из военкомата или будет направлена повестка, работодателю рекомендуется уведомить работника в письменном виде о необходимости явиться в военный комиссариат в назначенное время в назначенный день. Аналогичное требование для работников, имеющих мобилизационное предписание.

Обратите внимание, что закон не предусматривает общей ответственности за «неведение» воинского учета. Штрафы предусмотрены только по отдельным нарушениям:

— ответственность за невыполнение требований по оповещению сотрудников о наличии повестки — штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей (ст. 21.2 КоАП РФ);

— ответственность за неуведомление военкомата о приеме или увольнении военнообязанного работника — штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей (ст. 21.4 КоАП РФ).

Какой-либо ответственности за неполучение повестки для военнообязанных и призывников не предусмотрено. Неявка по повестке влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 тысяч рублей (ст. 21.5 КоАП РФ).

Шаг 3. Обеспечить явку работника в военный комиссариат

Отметим, согласно постановлению Правительства, трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. То есть, рабочее место за сотрудником сохранится, и в дальнейшем он сможет вернуться к своим привычным обязанностям в той же компании на тех же условиях. Это касается и тех сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. Чтобы приостановить действие трудового договора, работодателю достаточно издать приказ, на основе которого бухгалтерия производит расчет сотрудника. Дополнительное соглашение не требуется.

На время отсутствия работника компания может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору в соответствии со статьёй 59 ТК РФ.

В срочном трудовом договоре работодатель должен прописать не только стандартные условия работы (заработная плата, место работы, должность), но и основание срочности, а также период, на который принимается сотрудник. В случае, когда новый человек принимается на место мобилизованного сотрудника, подходит формулировка без указания конкретной даты прекращения договора: «На время исполнения обязанностей сотрудника». Договор будет прекращен в день возращения к своим обязанностям основного сотрудника.

Ситуации, когда компаниям приходится искать человека для временной замены основного сотрудника, довольно редки, но все же случаются – например, такой подход практикуется, когда постоянный сотрудник заболел или ушел в незапланированный отпуск, а задачи горят. Особенность заключается в том, что замена (и желательно равноценная) обычно нужна срочно. Чтобы сориентировать, как и где искать временного сотрудника, работодателю следует оценить несколько моментов:

• Насколько редкий специалист нужен (одно дело, если компания ищет курьера, другое – если нужен инженер по бурению или микробиолог);

• Насколько сейчас высокая конкуренция между работодателями за таких специалистов;

• Много ли подходящих специалистов сейчас в активном поиске в вашем регионе;

• Возможна ли удаленная занятость или релокация (тогда можно рассматривать поиск специалиста в других регионах).

При публикации вакансии важно указать, что речь идет о временном трудоустройстве и срочном трудовом договоре. Если вы понимаете, что в целом компания заинтересована в расширении штата в будущем – в текст вакансии можно добавить строчку о том, что в дальнейшем возможно постоянное трудоустройство. Описание обязанностей и требований в вакансии должно максимально соответствовать реальному функционалу сотрудника. Стоит также подробно рассказать об условиях работы в компании и о том, что может дать соискателю даже временное трудоустройство – уникальный опыт, связи, возможность пройти обучение и так далее.

Чтобы максимально ускорить поиски, есть смысл подключить дополнительные инструменты – воспользоваться таргетированной рекламой, рассказать о вакансии на сайте и в соцсетях компании, а также поделиться информацией с сотрудниками. Вполне может быть, что кто-то из них порекомендует на временно вакантное место своих знакомых.

В целом соискатели сегодня достаточно лояльны к временной занятости – готовность к проектной работе сегодня указана в 9% резюме россиян. Кроме того, по данным опроса hh.ru, сегодня поиск новой работы является критично важной задачей для 72% соискателей – а когда работа нужна срочно, подходит и временный формат трудоустройства.

В тоже время, совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ разрабатывает предложение об обязательном прохождении воинской службы выходцами из стран Центральной Азии, получившими российское гражданство в течение последних 10 лет. За отказ предполагается лишать гражданства РФ иммигранта и членов его семьи. Сервис SuperJob узнал, поддерживают ли ярославцы подобную инициативу.

66% ярославцев высказались в поддержку предложения СПЧ: «Считаю, если ты имеешь российское гражданство, ты должен исполнять долг перед страной так же, как каждый гражданин России и рождённый на территории России»; «Граждане Центральной Азии живут и работают на территории России. Их устраивает наша страна, российские заработные платы, медицина, экономика и др. Они получают такие же социальные выплаты и льготы и, как и коренные россияне. Поэтому я считаю, что граждане Центральной Азии обязаны служить». Чаще остальных идею поддерживали горожане старше 45 лет (76%), реже всего те, кто моложе 34 лет (53%).

Противников подобной инициативы среди жителей Ярославля — 19%. В комментариях респонденты сомневаются в законности инициативы («По Конституции РФ гражданин не может быть лишен своего гражданства или права изменить его») и боеспособности подобной категории призывников («Не знают языка, основная масса без образования. Сами себя перестреляют»), а также призывают к гуманизму («Семья иммигранта в чем виновата?»).

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целями он называл «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Украина в ответ на спецоперацию разорвала дипломатические отношения с Россией, объявила военное положение и всеобщую мобилизацию. 2 марта 2022 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Агрессия против Украины». Её поддержали 141 страна, 35 государств воздержались и пять делегаций – России, Беларуси, КНДР, Сирии и Эритреи – проголосовали против.