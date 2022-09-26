Обучение активистов в Школе жилищного просвещения начинается с 3 октября

Повысить свои знания в области жилищного права, вопросах управления многоквартирным домом приглашают всех желающих.

Прослушать лекции можно на любой из удобных площадок, на которых пройдут занятия. Всего их 11, расположены в разных микрорайонах города на базе учреждений культуры, спорта, в библиотеках. Лекции и консультации можно посетить после работы в вечернее время.

Темы консультации: «Как создать эффективно работающий совет дома», «Участие жителей в программах благоустройства «Наши дворы», «Решаем вместе».

Напомним, правительство РФ переносит индексацию на газ, воду и тепло на 1 декабря 2022 года с 1 июля 2023 года, в конце прошлой недели сообщило Минэкономразвития. Тарифы вырастут в пределах 9 процентов (без учета местных повышающих коэффициентов и второй раз за год). В Ярославской области итоговый рост тарифов за год может составить 18 процентов (на 6,5% были повышены с 1 июля).

График работы Школы жилищного просвещения:

3 октября, ул. Волочаевская, 55 Начало в 17:30.

5 октября, ОКЦ, ул. Чкалова, д. 89, каб. 344. Начало в 17:30.

6 октября, библиотека–филиал № 3, пр. 50 лет Октября, д. 23. Начало в 17:30.

10 октября, библиотека–филиал № 5, ул. Чебышева, д. 25. Начало в 17:30.

11 октября, ДК «Слип», ул. Пятилетки, 27. Начало в 17:30.

13 октября, БИЦ «Радуга», пр. Ленина, д. 184. Начало в 17:30.

17 октября, библиотека-филиал № 12, ул. Блюхера, д. 8. Начало в 17:30.

19 октября, библиотека-филиал № 8, ул. Боткина, д. 9. Начало в 17:30.

20 октября, ДК «Волжский», ул. Набережная Космонавтов, д. 19. Начало в 17:30.

24 октября, библиотека № 9 им. М.Ю. Лермонтова, ул. Расторгуева, д. 2. Начало в 17:30.

26 октября, СК «Метеор», пр. Серова, д. 21. Начало в 17:30.

Обучение в Школе жилищного просвещения бесплатное.

Пресс-служба администрации Рыбинска