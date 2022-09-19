Запрет на онлайн-операции станет преградой для мошенников

– На прошлой неделе в Рыбинске женщина лишилась 1,2 млн рублей. Мошенники убедили ее оформить кредит на 800 тыс. и перевести их на «безопасный» счет, а затем «спасли» ее деньги с карточки – еще 400 тыс. Получается, что возможность оформления онлайн-кредита способствует такому способу мошенничества? – Анна К., Рыбинск

В ярославском отделении Банка России подтвердили, что убеждение оформить кредит – это одна из распространенных мошеннических схем в настоящее время. Сценарий злоумышленников чаще всего таков.

Человеку звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и утверждает, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит. Через короткое время ему снова звонят и уже могут представляться сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России. Звонящий подтверждает, что на имя гражданина или его близких неизвестные лица действительно оформляют кредит и, чтобы предотвратить его незаконное оформление, необходимо как можно скорее оформить «встречный» кредит самостоятельно в личном кабинете. Сумма кредита должна совпадать с той суммой, которую оформляют неизвестные лица по его паспортным данным.

Для убедительности злоумышленники просят гражданина действовать оперативно и ни в коем случае не рассказывать про оформление кредита и его целях кому-либо, так как проводится секретная операция по вычислению жулика из числа сотрудников банка. Они убеждают жертву, что ее действия позволят раскрыть преступника, а кредитная история останется чистой. И так случается, что люди верят аферистам и оформляют кредит, а затем переводят деньги на «безопасный» счет.

В ярославском отделении Банка России прокомментировали, что дистанционное оформление кредита – это один из современных способов предоставления финансовых услуг, которым пользуются многие клиенты банков. Во время получения онлайн-кредита автоматизированная скоринговая система по имеющейся у банка информации о финансовом состоянии клиента принимает решение о предоставлении той или иной суммы. Без сомнения доступность и скорость банковского обслуживания является конкурентным преимуществом работы банков. При этом неосведомленные граждане, в частности – люди старшего поколения, могут попасть в ловушку выше описанной схемы.

Чтобы сократить риск подобных случаев с 1 октября 2022 года указанием Банка России для граждан предусматривается возможность самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени.

Установить запрет на дистанционные каналы можно в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту нужно написать заявление в свой банк. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений.

Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников. Если будет установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить деньги клиента, даже если они смогли получить доступ к его онлайн-банкингу.

Для дополнительной защиты клиентов от действий кибермошенников с 1 октября этого года банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.

И конечно следует помнить, что при поступлении подобного рода звонков нужно немедленно прервать разговор. Сообщают по телефону или каким-либо другим способом о попытке оформления кредита, как правило, только мошенники. Ни сотрудники банков, ни бюро кредитных историй не информируют граждан об изменениях в кредитной истории по телефону. Все сомнения по поводу ваших счетов и денег вы сможете разрешить, позвонив по официальному телефону вашего банка. Он указан на оборотной стороне карточки или на сайте кредитной организации.