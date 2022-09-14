SEO-продвижение сайта в Яндекс

Яндекс — один из крупнейших поисковиков, который в русскоязычных странах соперничает по популярности с Google. У него есть собственные алгоритмы ранжирования, которые частично похожи на «гугловские», но местами значительно отличаются. Следовательно, SEO-специалист должен уметь продвигать сайт и в этой системе. В материале мы рассмотрим основные принципы, которым нужно следовать, чтобы ваш сайт попал в топ выдачи Яндекса.

SEO-продвижение в Яндексе

Поисковая машина — это система, задача которой заключается в поиске и выдаче ресурсов, полезных пользователю. Яндекс — не исключение, и его алгоритмы направлены на выявление самых релевантных сайтов. Если алгоритмы Яндекса считают, что сайт не несет полезной информации или неудобен для пользователей, он снижает его рейтинг в выдаче.

Точные алгоритмы ранжирования — это коммерческая тайна. Более того, они постоянно изменяются, чтобы SEO-специалисты не могли их раз и навсегда разгадать, чтобы потом злоупотреблять ими для продвижения некачественных сайтов. Постоянное обновление алгоритмов — это важный процесс, который позволяет Яндексу поддерживать высокую планку качества.

Не стоит считать, что алгоритмов только пара-тройка штук — нет, их составляют несколько тысяч формул. Так что полностью разгадать алгоритмы Яндекса не получится ни у кого.

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Рекомендации по продвижению сайта в Яндексе

Теперь перейдем к практическим шагам. Как сделать так, чтобы ваш сайт появлялся на вершине органической выдачи Яндекса?

Первый шаг — нужно завести аккаунт в Вебмастере и зарегистрировать там свой сайт. Яндекс любит сайты, зарегистрированные там, так что специалисты ROMI center рекомендуют завести кабинет в Вебмастере сразу же после создания сайта. Кроме того, вы получите доступ к подсказкам по оптимизации: Яндекс частично расскажет об алгоритмах и подскажет, какие параметры сайта нужно улучшить, чтобы он оказывался выше в выдаче. Например, Вебмастер может указать на некачественную верстку, мелкий размер шрифта или переспам.

Следующий шаг — проработка структуры. Яндекс любит сайты с четкой иерархией страниц и понятной логикой навигации. Чтобы понять, что поисковик хочет от вашего сайта, можно пойти на хитрость: введите в Яндексе запрос, который должен приводить пользователя на ваш сайт, и познакомьтесь с топ-3 сайтами в выдаче. Посмотрите на их структуру, выявите ее сильные и слабые стороны, возьмите на заметку и переделайте (при необходимости) структуру своего сайта.

Третий этап — индексация. Яндекс, как и другие поисковики, индексирует сайты за счет поисковых роботов. Создавайте файлы sitemap.xml и robots.txt, чтобы указывать, какие страницы нужно индексировать в первую очередь, а какие нужно игнорировать.