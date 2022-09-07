«ОДК-Сатурн» провел 12-й Форум актива работающей молодежи «Пример»

12-й Форум актива работающей молодежи «Пример» собрал в Парк-отеле «Спасское» под девизом «Работай на результат» свыше ста работников ПАО «ОДК-Сатурн» и его филиалов, а также студентов РГАТУ имени П. А. Соловьева.

«Пример» – это современная инновационная площадка для молодых рабочих, специалистов, управленцев, занятых в авиационной промышленности. В течение трех дней участники семи команд посещали обучающие семинары, принимали участие в интеллектуальных играх, творческих и спортивных конкурсах, встречались с руководством предприятия и работали в группах над важными для компании проектами, чтобы зарядиться новыми знаниями, позитивом и желанием реализовать свои идеи.

За двенадцать лет проведения форума «Пример» встреча заместителя генерального директора – управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова с участниками стала традицией и главным событием молодежного мероприятия. В течение часа управляющий директор отвечал на самые разнообразные вопросы. Молодых специалистов интересовали процесс цифровизации на предприятии, новейшие уникальные технологии, профессиональный путь и становление как личности лидера компании, его мироощущение и взгляд на будущее «ОДК-Сатурн». Также вопросы касались продуктовых программ, условий труда и социальной защищенности, заработной платы и перспективных направлений работы предприятия.

– Форум актива работающей молодежи – это обучающее мероприятие, связанное с детальной проработкой актуальных для компании проектов и их последующей защитой. Здесь молодые специалисты генерируют идеи, которые, я уверен, впоследствии воплотятся в реальные проекты «Сатурна», и позволят нам улучшить предприятие, сделать его еще более привлекательным для работников, – отметил на торжественном открытии форума заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн», председатель Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Виктор Поляков.

Для участников форума был организован тренинг с участием сертифицированного тренера нейролингвистического программирования на тему «Власть слова. Качественный подход к процессу общения».

– Благодаря тренингу мы усовершенствовали свои навыки в налаживании процесса общения с другими людьми, в принятии решений, в постановке задач. Власть слова означает, что только правильно построенная информация способна произвести желаемый эффект. Спасибо «Примеру» за возможность расти и развиваться в профессиональном плане, – говорит ведущий инженер сектора планирования, учета и обеспечения подразделения, подчиненного директору по информационным технологиям «ОДК-Сатурн», капитан команды «Кольца Сатурна» Алина Копышева.

В ходе подготовки к форуму было сформировано пять актуальных для предприятия проектов, над которыми трудились молодые сотрудники: «Улучшение пространства парк-отеля «Спасское» с целью развития его туристической привлекательности для гостей, а также работников ПАО «ОДК-Сатурн», «Повышение привлекательности ПАО «ОДК-Сатурн» на рынке труда города, области и других регионов РФ в качестве работодателя», «Рыбинск – Техноград двигателестроения», «Повышение производственной эффективности ПАО «ОДК-Сатурн» через совершенствование молодежной политики предприятия», «Формирование «хозяйского отношения» к оборудованию у рабочих подразделений, подчиненных директору производства, путем вовлечения в процесс его обслуживания».

Организаторы «Примера» рассчитывают, что предложенные командами решения проектов найдут свое воплощение на практике, войдут в ближайшие и среднесрочные планы развития предприятия и уверены в том, что голос молодых специалистов обязательно будет услышан.