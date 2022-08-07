С начала года в Ярославской области выдано более 12,5 тысяч электронных подписей УЦ ФНС России ✓ Новости Рыбинска и не только
 

С начала года в Ярославской области выдано более 12,5 тысяч электронных подписей УЦ ФНС России

07.08.2022, 11:11, Новости
Теги: ,

С начала 2022 года обязанность по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) возложена на Федеральную налоговую службу. За прошедшие 7 месяцев в Ярославской области Удостоверяющим центром ФНС России выдано более 12,5 тысяч КЭП.

Электронная подпись — это электронный документ или информация в электронном виде, подтверждающие достоверность, целостность и авторство подписываемого в электронном виде документа.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) нужна для того, чтобы придать документу юридическую значимость, то есть статус оригинала. Такой подписью подписывают налоговую отчетность, счета-фактуры, акты, накладные и иные документы.

Юридические лица (КЭП выдается физическому лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности), индивидуальные предприниматели и нотариусы могут получить подпись бесплатно и экстерриториально в любом налоговом органе, оказывающем услугу по выдаче КЭП. Для удобства планирования рабочего времени записаться на получение услуги «Выдача КЭП» можно через интернет-сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

УФНС России по Ярославской области напоминает, что квалифицированный сертификат электронной подписи выдается со сроком действия 15 месяцев и рекомендует налогоплательщикам заблаговременно обращаться в УЦ ФНС России с заявлением на выпуск КЭП.

Для получения КЭП необходимо иметь при себе:
• Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);
• СНИЛС;
• Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);
• USB-носитель (USB-токен Type-A) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

При получении КЭП необходимо помнить, что передавать свою электронную подпись третьим лицам нельзя. В случае утраты носителя электронной подписи или ее компрометации необходимо оперативно обратиться удостоверяющий центр (в любой налоговый орган, оказывающий услугу по выдаче КЭП, или к Доверенному лицу УЦ ФНС России) и отозвать сертификат ЭП. Злоумышленники, используя чужую КЭП, могут от имени ее владельца подписывать документы, или, например, перерегистрировать его организацию, на неё могут оформить кредит, сделать организацию банкротом. В этом же случае существует угроза стать номинальным руководителем фирмы-однодневки и понести ответственность за её противозаконную деятельность.

Узнать подробнее об особенностях использования электронной подписи можно на странице «Как и где получить электронную подпись» сайта ФНС России.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Денежный джекпот в игровых автоматах известных провайдеров

05.08 / Ростех разработал технологию, увеличившую эффективность и ресурс наземных и морских двигателей

03.08 / Оплата кредита через Золотую Корону

03.08 / «Говорящие стены» и выпуск спортивной одежды

02.08 / Половина подделок, обнаруженных в регионе – пятитысячные банкноты

01.08 / Пользователям Xbox Game Pass в скором времени предложат семейный вариант подписки

01.08 / Проверка контрагента по ИНН на Himera Search

29.07 / Как банковская карта помогает умножать деньги

25.07 / Ответственность, эмоциональная стабильность и способность работать в команде

20.07 / Оборудование для современного склада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика