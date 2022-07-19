Классификация ФТС с КВТ

Компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД), многие относят к элите российского бизнеса. Главная причина тому – их значимость для всей структуры отечественной экономики. Другая причина – в их статусе, обретённом в постоянном бюрократическом взаимодействии с государственными органами, главным образом, с таможней.

Ввезти в пределы Российской Федерации партию товара нельзя без таможенного оформления, которое может быть невероятно сложным. Его скорость зависит от конкретного кода партии товара. Так, на сложное оборудование, помимо базовой документации, необходимо получить классификационное решение ФТС, которое присвоит партии товара нужный для дальнейшего оформления код. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке https://www.kvtservice.su/services/spec_p/reshenie_ftc/ .

В чем проблема получения?

Получить нужный код на таможенной границе бывает непросто, так как у проверяющих может быть своё мнение касательно того, что из себя по классификации представляет товар. Спорить с ними бессмысленно – готовиться к прохождению процедуры необходимо заранее. Фактически, при самостоятельном получении классификации без предварительной подготовки есть два варианта развития событий. Первый – таможня применит свой код таким образом, что размеры ввозных пошли сильно вырастут. Второй – товары из одной партии будут ввезены по разным кодам, что затянет и без того небыстрый период бюрократических проволочек до неприличных размеров.

Каково решение?

Ввезти товар по выгодному коду классификации можно, хотя процесс этот может быть небыстрым. В любом случае, готовиться к нему нужно заранее. Как вариант, можно подготовить код на разборное оборудование, для которого прописаны особые правила. Ввозить продукцию таким образом придётся по частям, но компания ВЭД сможет сильно сэкономить.

Так или иначе, за помощью лучше обратиться в профильную компанию, занимающуюся таможенным оформлением и ввозом товаров компаний ВЭД. К их числу относится московская организация КВТ. Важно отметить, что заниматься такого рода деятельностью могут только аккредитованные государством организации.

О компании

КВТ – это официальный таможенный посредник за реестровым номером 08776/02. Компания готова оказать помощь в таможенном оформлении любой партии товара с целью снизить финансовые издержки при регистрации груза.

Уже более 20 лет КВТ находится в своей рыночной нише, и за это время смогла выработать оптимальные схемы снижения налогового бремени для предпринимателей.