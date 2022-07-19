Как открыть кабинет лазерной эпиляции в Ярославле

Лазерная эпиляция – популярное направление в современной косметологии. Сегодня эта услуга стала более доступной благодаря снижению стоимости оборудования, а вот число желающих ее получить заметно увеличилось. Поэтому предприниматели все чаще занимают прибыльную нишу. Изучаем, как открыть кабинет лазерной эпиляции в Ярославле.

Особенности бизнеса

О востребованности услуги лазерной эпиляции красноречиво свидетельствует статистика:

женщины 20-50 лет – 75%;

мужчины 25-45 лет – 20%;

молодежь до 20 лет – 5%.

Эти цифры, полученные путем экономических подсчетов, подтверждаются и данными интернет-поиска (Яндекс.Вордстат).

Любопытно: в городе численностью 500 тыс. жителей за лазерной эпиляцией обращаются 5000 человек ежемесячно. В Ярославле, где по данным на 2022 год численность населения чуть ниже 600 тыс. человек, за услугами эпиляции обращаются около 6000 клиентов.

Востребованность услуги – главное преимущество бизнеса. В отсутствие противопоказаний большинство клиентов предпочтут лазерную эпиляцию как более эффективную и безболезненную процедуру.

Для открытия бизнеса потребуется арендовать кабинет, приобрести аппарат и несколько предметов мебели. Как показывают объявления на Авито, арендовать кабинет можно на пару с другим мастером, что обойдется вполовину дешевле. Затраты на рекламу в этом случае сократятся за счет «сарафанного радио».

Планируя открыть кабинет эпиляции, учитывайте следующие факторы.

Медицинское образование и медкнижка. Это обязательное условие проведения любых косметологических процедур. Если профильное образование отсутствует, придется приглашать мастера и делиться с ним прибылью. Низкий порог вхождения при высокой конкуренции. На сайте 2gis.ru представлены более 50 мест лазерной эпиляции, а на Яндекс.Услугах выставлены объявления 16 частных мастеров. Без знаний маркетинга и умелого позиционирования достичь успеха будет тяжело. Медицинская лицензия. Также обязательное условие оказания косметологических услуг. Лицензию на 5 лет выдает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития. Форма регистрации. Только ООО. Как ИП могут работать только мастера с медицинским образованием и стажем работы от 5 лет.

Как подобрать место

У кабинета и студии лазерной эпиляции минимальные отличия. Главная разница – площадь полезной территории и предоставление сопутствующих услуг. Кабинет по определению меньше и не имеет удобств, которые могут быть в студии. Ниже перечислены факторы, которые необходимо учесть при выборе места.

Шаговая доступность. Кабинет можно смело открывать в небольшом ТЦ в жилом квартале. Арендная плата. Если это ваш первый бизнес, кабинет можно арендовать на пару с другим мастером. Это позволит сэкономить деньги, приобрести опыт и наработать клиентскую базу. Наружная реклама. В том же маленьком ТЦ реклама будет стоить дешевле, чем в центре города. А если кабинет открывается на первом этаже жилого дома, то экономия будет больше. Платежеспособность клиентов. От достатка вашей целевой аудитории зависит цена ваших услуг. Транспортная доступность и парковка. Выход в интернет. Интернет необходим для работы онлайн-кассы и для удобства ваших клиентов.

Кабинет может располагаться на 1 этаже жилого дома. Нередко мастера выбирают место в работающем салоне красоты и договариваются об условиях аренды.

Важно: кабинет нельзя размещать на цокольном этаже!

В кабинете нужны окна, хорошее освещение и вентиляция. Желательно наличие водоснабжения (раковины), а вот санузел и канализация могут быть в общем пользовании, если речь идет о ТЦ или салоне красоты.

Что необходимо для открытия и запуска

Для открытия и запуска кабинета лазерной эпиляции в Ярославле потребуется:

получить лицензию;

выбрать помещение;

купить аппарат и необходимое дополнительное оборудование и мебель;

подготовить документы, которые должны быть в наличии в студии.

Важно: выбирайте помещение, где требуется минимальный ремонт и отделка.

Как выбрать оборудование

Основное оборудование – это аппарат лазерной эпиляции. При его выборе следует учитывать его эффективность и рентабельность.

Мастера могут попробовать разные виды аппаратов на себе. Также рекомендуется попросить поставщика или дистрибьютора устроить «тест-драйв» аппарата, на котором планируется работать.

Рентабельность обозначает рыночную востребованность конкретной модели. Высокая рентабельность позволит уменьшить потери в случае продажи или закрытия бизнеса.

Факт: средняя стоимость аппарата для лазерной эпиляции – от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Александритовый лазер стоит намного больше диодного. При этом диодный лазер намного популярнее и выгоднее к покупке.

Какую рекламу использовать

Для рекламы кабинета лазерной эпиляции можно воспользоваться расклейкой объявлений, раздачей визиток, флаеров и листовок. Сарафанное радио – незаменимый способ рассказать об услугах. Можно предлагать пробную бесплатную эпиляцию небольшого участка кожи.

В ТЦ можно установить стендовую рекламу и договориться об обмене рекламой с соседними отделами.

Важно: реклама в интернете увеличит расходы, но не обязательно окупится.

Сколько итого нужно на запуск

На запуск салона лазерной эпиляции в Ярославле потребуется 250-300 тысяч рублей, куда войдут:

аренда помещения;

закупка мебели, сопутствующего оборудования и расходных средств;

расходы на рекламу.

В зависимости от стоимости аппарата, открытие студии лазерной эпиляции обойдется в 750 тысяч – 1,75 млн рублей.

На какую прибыль можно рассчитывать при работе на одном аппарате

Работая самостоятельно на одном аппарате, мастер может рассчитывать на прибыль в 240 тысяч рублей в месяц. Если владелец кабинета нанимает мастера, то прибыль уменьшается соразмерно зарплате наемного работника.

Лазерная эпиляция – перспективное направление в бизнесе, которое развивается и в крупных городах, и в провинции. Воспользуйтесь нашими советами, и пусть вашими услугами пользуются больше россиян!