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Гофрокоробки от компании “Юни-Пак”

05.07.2022, 16:35, Рекомендуем
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Разве можно себе представить продукцию на прилавках магазинов без упаковки? Конечно же, нет. В современном мире упаковывают абсолютно все.

Раньше упаковка нужна была для того, чтобы сохранить целостность товара. Сегодня это свойство никуда не пропало, но компании с помощью упаковок стали продвигать свой товар. К примеру, на упаковке от пиццы обязательно будет размещено названии компании и логотип. Яркая картинка привлекает внимание, и человек запоминает название. И если потребуется заказать еще пиццу, то человек позвонит именно по этому номеру. Чем красивее коробка, тем приятнее впечатление от покупки останется. А если товар будет качественным или вкусным, то покупатель обязательно сделает повторный заказ.

Многие компании упаковку считают одеждой для товара. И чем качественнее упаковка, тем лучше. Все дело в том, что таким образом производитель формирует свой имидж.

Компания «Юни-Пак» предлагает качественную продукцию по доступной цене. Мы занимаемся производством различных упаковок и коробок. Фирма работает в этом направлении уже не первый год. За время работы удалось сформировать подход к каждому клиенту и выпускать продукцию, которая не останется без внимания.

Наши гофрокоробки – это качественный упаковочный материал, который мы изготавливаем по уникальной технологии. Продукция отвечает всем заявленным требованиям. Своим клиентам мы можем предложить сертификаты качества, которые говорят о том, что продукция может использоваться в пищевой отрасли.

У нас можно купить коробки под различную выпечку, для овощей, а также фруктов. Гофрокоробки имеют широкую сферу применения. Абсолютно любой клиент найдет у нас то, что ему необходимо. В ассортименте представлены самые разные варианты коробок. К примеру, можно купить небольшие коробки под торты или капкейки, а также огромные коробки, которые нужны для переезда или для отправки посылки.

Основные преимущества

Популярность гофрокоробок можно с легкостью объяснить. Они имеют ряд достоинств, на которые стоит обратить внимание:

  1. Экологичность. Вся продукция изготавливается из натуральных материалов, которые совершенно безопасны и могут использоваться в пищевой промышленности.
  2. Надежные. Гофрокартон имеет особое строение. Подобное строение позволяет снизить внешнее давление. Следовательно, продукция, которая будет спрятана внутри коробки, не пострадает.
  3. Коробка имеет минимальный вес. Коробки изготавливаются из бумаги, именно по этой причине они практически ничего не весят. При отправке посылки или при переезде, это оптимальный вариант.
  4. Цена. Если сравнить стоимость гофрокоробок и пластиковых контейнеров, то первые стоят намного дешевле.



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