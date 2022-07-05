Гофрокоробки от компании “Юни-Пак”
05.07.2022, 16:35, Рекомендуем
Теги: Бизнес, Промышленность
Разве можно себе представить продукцию на прилавках магазинов без упаковки? Конечно же, нет. В современном мире упаковывают абсолютно все.
Раньше упаковка нужна была для того, чтобы сохранить целостность товара. Сегодня это свойство никуда не пропало, но компании с помощью упаковок стали продвигать свой товар. К примеру, на упаковке от пиццы обязательно будет размещено названии компании и логотип. Яркая картинка привлекает внимание, и человек запоминает название. И если потребуется заказать еще пиццу, то человек позвонит именно по этому номеру. Чем красивее коробка, тем приятнее впечатление от покупки останется. А если товар будет качественным или вкусным, то покупатель обязательно сделает повторный заказ.
Многие компании упаковку считают одеждой для товара. И чем качественнее упаковка, тем лучше. Все дело в том, что таким образом производитель формирует свой имидж.
Компания «Юни-Пак» предлагает качественную продукцию по доступной цене. Мы занимаемся производством различных упаковок и коробок. Фирма работает в этом направлении уже не первый год. За время работы удалось сформировать подход к каждому клиенту и выпускать продукцию, которая не останется без внимания.
Наши гофрокоробки – это качественный упаковочный материал, который мы изготавливаем по уникальной технологии. Продукция отвечает всем заявленным требованиям. Своим клиентам мы можем предложить сертификаты качества, которые говорят о том, что продукция может использоваться в пищевой отрасли.
У нас можно купить коробки под различную выпечку, для овощей, а также фруктов. Гофрокоробки имеют широкую сферу применения. Абсолютно любой клиент найдет у нас то, что ему необходимо. В ассортименте представлены самые разные варианты коробок. К примеру, можно купить небольшие коробки под торты или капкейки, а также огромные коробки, которые нужны для переезда или для отправки посылки.
Основные преимущества
Популярность гофрокоробок можно с легкостью объяснить. Они имеют ряд достоинств, на которые стоит обратить внимание:
- Экологичность. Вся продукция изготавливается из натуральных материалов, которые совершенно безопасны и могут использоваться в пищевой промышленности.
- Надежные. Гофрокартон имеет особое строение. Подобное строение позволяет снизить внешнее давление. Следовательно, продукция, которая будет спрятана внутри коробки, не пострадает.
- Коробка имеет минимальный вес. Коробки изготавливаются из бумаги, именно по этой причине они практически ничего не весят. При отправке посылки или при переезде, это оптимальный вариант.
- Цена. Если сравнить стоимость гофрокоробок и пластиковых контейнеров, то первые стоят намного дешевле.
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