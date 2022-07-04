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38 процентов ярославцев столкнулись с нехваткой зарплаты на основные нужды

04.07.2022, 10:07, Детали
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Служба исследований hh.ru выяснила, хватает ли жителям Ярославской области их заработной платы на покрытие основных нужд.

38% респондентов сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для основных трат. Еще 42% признались, что зарплаты хватает с трудом, и только 20% отметили, что их доход от работы вполне покрывает основные расходы.

Чаще всего о категоричной нехватке денег сообщали соискатели в возрасте 45-54 лет (47%), а также женщины (44%). Среди представителей разных профессий те, кому недостаточно зарплаты на основные нужды, преобладают среди рабочего персонала (60%), а также среди медиков и госслужащих (по 51%). Те, кому зарплаты однозначно хватает, обычно встречаются среди ИТ-специалистов (43%), в сферах добычи сырья (41%) и высшего менеджмента (37%).

44% из тех ярославцев, кому с трудом или вообще не хватает средств на основные нужды, признает, что ему недостаточно более 20 тысяч рублей в месяц. Еще 31% хотели бы получать на 15-20 тысяч рублей больше, 19% – на 10-15 тысяч, 6% – в пределах 10 тысяч.

При нехватке денег 34% опрошенных предпочитают пользоваться кредитной картой, 33% – брать недостающую сумму в долг у родственников, друзей и коллег.

Отметим, за неделю до начала «специальной военной операции» в Украине президент России Владимир Путин говорил, что реальные располагаемые доходы россиян должны вырасти в 2022 году не менее чем на 2,5 процента. 20 июня Министерство финансов сообщило – в 2022 году реальные располагаемые доходы россиян упадут на 6,8 процента.




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