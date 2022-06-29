В Рыбинске идёт подготовка к новому отопительному сезону

От планов и графиков, которые ресурсники и управляющие компании составили в апреле-мае, организации перешли к работе.

Рыбинская генерация выполнила ремонт 50 % сетей от запланированных к замене по производственной программе.

Подготовка к отопительному сезону по распоряжению главы Рыбинска началась с мая. Всего нужно подготовить 1 690 объектов жилого фонда и соцсферы. В процессе задействованы все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании города, а также собственники многоквартирных домов.

На сегодняшний день необходимые мероприятия выполнены на 38 % многоквартирных домов и 26 % социальных объектов. Готовность котельных к отопительному сезону составялет 31 %.

— Прошёл первый штаб по подготовке Рыбинска к осенне-зимнему периоду. Ход выполнения работ на сегодняшний день у Рыбинской генерации — 50 %. Речь идёт о замене ветхих сетей в рамках производственной программы, не инвестиционной. Всего в межотопительный период предприятие планирует отремонтировать пять километров труб и подготовить более 260 км теплосетей, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

На особом контроле районы Рыбинска, где в прошлый отопительный период возникли серьёзные проблемы.

Подготовку к отопительному сезону в Рыбинске должны полностью завершить до 15 сентября.

Пресс-служба администрации Рыбинска