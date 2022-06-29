В Рыбинске идёт подготовка к новому отопительному сезону ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске идёт подготовка к новому отопительному сезону

29.06.2022, 15:35, Новости
Теги: ,

От планов и графиков, которые ресурсники и управляющие компании составили в апреле-мае, организации перешли к работе.

Рыбинская генерация выполнила ремонт 50 % сетей от запланированных к замене по производственной программе.

Подготовка к отопительному сезону по распоряжению главы Рыбинска началась с мая. Всего нужно подготовить 1 690 объектов жилого фонда и соцсферы. В процессе задействованы все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании города, а также собственники многоквартирных домов.

На сегодняшний день необходимые мероприятия выполнены на 38 % многоквартирных домов и 26 % социальных объектов. Готовность котельных к отопительному сезону составялет 31 %.

— Прошёл первый штаб по подготовке Рыбинска к осенне-зимнему периоду. Ход выполнения работ на сегодняшний день у Рыбинской генерации — 50 %. Речь идёт о замене ветхих сетей в рамках производственной программы, не инвестиционной. Всего в межотопительный период предприятие планирует отремонтировать пять километров труб и подготовить более 260 км теплосетей, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

На особом контроле районы Рыбинска, где в прошлый отопительный период возникли серьёзные проблемы.

Подготовку к отопительному сезону в Рыбинске должны полностью завершить до 15 сентября.

Пресс-служба администрации Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / В Рыбинске началось грейдирование грунтовых дорог

19.05 / В Рыбинске проведут день бесплатной юридической помощи

13.05 / Из варягов в Рыбинск

13.05 / Понедельник день холодный

11.05 / В Рыбинске приостановлено теплоснабжение трёх микрорайонов

28.04 / О «Бурлаке», мосте и концессии

13.04 / Покупка качественного и надежного септика

30.03 / МУП «ИРЦ» в Рыбинске перешло на выдачу электронных выписок из домовой книги

15.03 / В Рыбинске на участие в программе догазификации заявились 76 собственников домовладений

04.03 / В Рыбинске ликвидировали свалку на улице Моторостроителей и собираются ремонтировать дворы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybi[email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика