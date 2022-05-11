ОДК завершила испытания первого опытного двигателя ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8.

Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений.

В ходе многоэтапных испытаний специалисты ОДК выполнили отладку систем автоматического управления и стабилизировали запуск двигателя с выходом на «малый газ». Инженеры провели необходимое количество запусков для получения основных параметров двигателя на всех режимах его работы, от «малого газа» до «максимального взлетного» режима.

– Завершение стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8 – это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего, для импортозамещенного «Суперджета 100». Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках. Также запланированы испытания двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ и большой комплекс инженерно-технических расчетов. Все это входит в комплекс работ по подтверждению характеристик опытной установки требованиям сертификационного базиса двигателя ПД-8, – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

– Программа испытаний включала замеры параметров для оценки температурного состояния, прочности и вибрационной стойкости деталей и узлов двигателя в процессе работы. Проведена проверка его воздушной, масляной и топливной систем. Данные о состоянии деталей и узлов опытного двигателя ПД-8 снимались в ходе испытаний с помощью 500 специальных датчиков. Полученные с их помощью данные подлежат дальнейшему анализу для оценки работоспособности основных узлов и систем, – сказал генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, который будет использоваться на импортозамещенном пассажирском самолете SSJ-NEW и на самолете-амфибии Бе-200, создается с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий, в том числе 3D-печати. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.