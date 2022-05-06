«ОДК-Сатурн» направит на целевое обучение по проекту «Крылья Ростеха» 40 человек

ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) провело большое родительское собрание для работников предприятия, чьи дети учатся в старших классах среднеобразовательных школ.

Собравшихся познакомили с программами целевой подготовки кадров на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета им. П. А. Соловьева (РГАТУ). Только по проекту «Крылья Ростеха» в этом году здесь начнут обучение 40 человек.

С сентября 2021 года проектированию авиационных и ракетных двигателей обучаются 23 человека. Сейчас «ОДК-Сатурн» и РГАТУ объявили новый набор. В отличие от предыдущего года обучение по той же специальности будет идти по конструкторскому и технологическому направлениям – 20 мест на каждое.

«ОДК-Сатурн» нацелено на подготовку сильных, устремленных в будущее специалистов.

О потребности в молодых кадрах, о новом наборе участников проекта «Крылья Ростеха» и весомой поддержке студентов-целевиков рассказали представители предприятия и вуза: заместитель генерального директора – управляющий директор Виктор Поляков, ректор РГАТУ Валерий Кошкин, начальник ОКБ-1 Вячеслав Бушманов, главный инженер Игорь Ильин, директор по персоналу Светлана Жукова.

– У выпускников рыбинских школ сегодня есть все возможности получить качественное техническое образование, стать участником флагманского проекта «Крылья Ростеха», и влиться в коллектив стабильного предприятия. Мы надеемся, что авторитетное мнение родителей-моторостроителей повлияет на решение ребят в пользу востребованных в «ОДК-Сатурн» профессий, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации «Ростех». В вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска по ней проходят подготовку 250 студентов, в том числе 23 человека в РГАТУ. Дорогостоящее обучение оплачивают дочерние структуры Ростеха – ОАК, ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, «Технодинамика».

Программа рассчитана на способных выпускников школ, которым предстоит освоить усиленную образовательную программу, включающую изучение иностранного языка и конструкторских IT-компетенций. Обучающимся гарантируется трудоустройство с 1 курса на авиастроительные предприятия, входящие в Ростех. За хорошую успеваемость студенты получают мотивационные выплаты, от предприятия они составляют свыше 20 тыс. рублей в месяц.

Для участия в программе необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 220, средний балл аттестата – не ниже 4, а также владеть английским языком на уровне не ниже А2 по системе согласно общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Учитываются дополнительные достижения, такие как победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам, а также в чемпионатах Junior Skills.

Дополнительную информацию о целевом обучении по направлению от предприятия можно получить в Учебном центре ПАО «ОДК-Сатурн».