«Инновации. Технологии. Производство»: ОДК-Сатурн приглашает к участию в форуме ✓ Новости Рыбинска и не только
 

«Инновации. Технологии. Производство»: ОДК-Сатурн приглашает к участию в форуме

21.04.2022, 15:25, Объявления
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16-17 мая 2022 года в Рыбинске пройдет VIII Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» (МТФ-2022).

Организаторы форума – Объединенная двигателестроительная корпорация, правительство Ярославской области и администрация Рыбинска – приглашают к участию в мероприятии всех, кто заинтересован в технологическом развитии России. Регистрация доступна на сайте www.itp-forum.com.

Сложившаяся за годы проведения форума коммуникационная площадка способствует развитию компетенций сотрудников, формированию сообщества проектных команд и научно-технической кооперации, установлению государственно-частного партнерства, поддержке проектов развития.

Ключевая тема МТФ-2022 – «Опережающее инновационное развитие и технологическое превосходство корпорации». В числе профильных секций – аддитивные технологии, керамические материалы, перспективные сплавы, гибридные и электрические силовые установки, новые рынки оборудования и инструмента, применение машинного зрения в производственных процессах – всего 15 тематических направлений.

– Мы должны определить, как будет развиваться наша отрасль высоких технологий в ближайшие 10-15 лет, какие заделы необходимо формировать с учетом текущей ситуации и логистических ограничений. Потому что наша задача на текущий момент обеспечить развитие предприятия, корпорации, отрасли опережающими темпами для создания новых высокотехнологичных конкурентоспособных на глобальном рынке решений, – говорит директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Иванов.

К деловому общению приглашаются руководители субъектов Российской Федерации, государственных корпораций и холдинговых компаний, ректоры вузов регионов присутствия ОДК, представители высокотехнологичных предприятий. Форум традиционно интересен и представителям малых инжиниринговых компаний, ведущих институтов развития и исследовательских центров, экспертных и профессиональных сообществ, участникам проектных команд.

Местом для дискуссий станут предприятие «ОДК-Сатурн», Рыбинский государственный технологический университет имени П. А. Соловьева, Рыбинский авиационный колледж и городской Общественно-культурный центр.

Регистрация продлится до 15 мая. Подробная информация на сайте форума www.itp-forum.com.

В рамках форума состоится Хакатон «ТехАвиа» по направлениям создания цифрового двойника изделия, технологической подготовки производства, искусственного интеллекта. Победителей ждут денежные призы и возможность войти в стипендиальную программу «ОДК-Сатурн», заключить договор с предприятием на разработку или стать участником корпоративного акселератора ОДК. Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте www.techavia.tb.ru до 15:00 27 апреля 2022 года.




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