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«ОДК-Сатурн» расширяет применение программных роботов

15.04.2022, 8:01, Новости
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«ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) продолжает внедрять технологии программных роботов (Robotic Process Automation, RPA).

Решение предназначено для автоматизации рутинных бизнес-процессов предприятия. Это позволит перераспределить загрузку персонала, минимизировать ошибки и повысить производительность труда.

Программные роботы разработаны на отечественной платформе Robin RPA. Сегодня рыбинское «ОДК-Сатурн» применяет более 20 программных роботов в 14 автоматизированных бизнес-процессах.

– Мы совершенствуем технологии, расширяем количество действующих роботов и перечень бизнес-процессов для их будущей роботизации. В этом году предприятие в полтора раза увеличит их количество по сравнению с прошлым годом. С развитием направления у сотрудников предприятия появляются идеи создания новых программных роботов-помощников. Например, был предложен программный робот для контроля расчета начальной максимальной цены закупок. Мы планируем создать такого робота-помощника уже в этом году, – говорит директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

С момента ввода в эксплуатацию в январе 2021 года, программные роботы обработали 2 624 запроса в системе управления ИТ-ресурсами корпорации. Кроме того, программные роботы позволили автоматизировать часть регламентных работ информационных систем и отказаться от необходимости вызова на работу операторов в выходные дни.

В ближайшее время предприятие планирует переход на новую версию платформы роботизации, которая позволит повысить стабильность работы действующих роботов и удобство разработки. ИТ-специалисты «ОДК-Сатурн» уже прошли обучение по созданию программных роботов на платформе Robin 2.0 и получили статус экспертов.

В планах предприятия внедрить программные роботы в регламентные работы по вводу в базу данных информации о составе изделий и конструкторских спецификаций, а также в процессы заполнения форм бухгалтерской отчетности и обработки заявок пользователей.




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